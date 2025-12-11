Panamá, 11 de diciembre del 2025

    Preparación

    Confirmada la fecha: Panamá jugará ante Bolivia el 18 de enero en Tarija

    Humberto Cornejo
    Kahiser Lenis (9) marcó dos goles en la última visita de Panamá a Bolivia EFE/ Jorge Ábrego

    La selección de Panamá ya conoce la fecha de su primer compromiso del 2026. La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que el equipo nacional disputará un partido amistoso internacional el domingo 18 de enero, cuando visite a Bolivia en el estadio IV Centenario, en Tarija.

    Aunque la sede ya se había anunciado previamente, la novedad recae en la definición oficial de la fecha, que marca el inicio del calendario competitivo del fútbol panameño en el nuevo año.

    En un comunicado, la FPF anunció que, al no ser fecha FIFA, La Roja afrontará el compromiso con una selección compuesta por jugadores del ámbito local, provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tal como ha sido costumbre en los últimos años.

    Este amistoso sigue la línea de preparación que la selección ha implementado a inicios de cada temporada. En 2025, un combinado local enfrentó al Universitario de Perú el 24 de enero y posteriormente se midió a Chile en febrero. En 2022, Panamá ya había disputado un duelo similar ante Perú en Lima bajo este mismo formato.

    Será, además, la primera visita de Panamá a Bolivia desde el 27 de agosto de 2023, cuando un equipo istmeño logró un triunfo 2-1 en Cochabamba con doblete de Kahiser Lenis. El último compromiso entre ambas selecciones fue en la pasada Copa América 2024, en la que la selección de Thomas Christiansen ganó 3-1 en el cierre de la fase de grupos.

    Con la fecha ya definida, Panamá comienza a trazar su ruta para un 2026 que estará marcado por una intensa preparación rumbo a la Copa del Mundo, en la que quedó ubicada en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Por su parte, Bolivia se prepara para el repechaje internacional, donde enfrentará a Surinam e Irak para buscar la clasificación.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


