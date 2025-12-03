Panamá, 03 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Boxeo

    Confirmado: El Científico Núñez peleará por el título mundial interino ligero del CMB

    Guillermo Pineda G.
    Confirmado: El Científico Núñez peleará por el título mundial interino ligero del CMB
    El Científico Núñez fue injustamente descalificado contra Jon Fernández. La decisión fue revocada por el CMB. Archivo

    El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó oficialmente el combate entre el panameño Ricardo “El Científico” Núñez y el cubano Jadier Herrera por el título mundial interino de las 135 libras, un anuncio realizado este miércoles por Queensberry Promotions a través de sus redes sociales.

    La definición del título interino llega como consecuencia directa del ascenso de categoría de Shakur Stevenson, campeón ligero del CMB, quien subirá a las 140 libras para enfrentar el próximo 31 de enero a Teófimo López en Nueva York. Stevenson buscará convertirse en campeón mundial en una cuarta división, tras su victoria sobre William Zepeda en julio pasado.

    Para Núñez, clasificado número 2 del organismo, y Herrera, ubicado en la posición 4, el anuncio representa el cierre de meses de espera por la oficialización del pleito. El panameño llega con marca de 26-6-1 y 22 nocauts, luego de su combate de junio ante el español Jon Fernández, cuya descalificación inicial fue posteriormente revocada por el CMB para decretar un empate técnico.

    Herrera, invicto con registro de 17-0-0 y 15 KOs, es una estrella en ascenso y tiene tres triunfos consecutivos por nocaut técnico en el Reino Unido entre 2024 y 2025.

    De acuerdo con información conocida por este medio, la principal opción para albergar el duelo entre el panameño y el cubano es el evento programado para el 10 de enero de 2026 en Oberhausen, Alemania.

    Confirmado: El Científico Núñez peleará por el título mundial interino ligero del CMB

    La cartelera, organizada por Bob Arum (Top Rank), Spencer Brown (Goldstar) y Frank Warren (Queensberry Promotions), solo ha confirmado por ahora el enfrentamiento entre Agit Kabayel y Damian Knyba por el título interino pesado del CMB.

    El chorrerano disputó su única oportunidad titular en 2019, cuando cayó por nocaut ante Gervonta Davis, entonces campeón mundial superpluma de la AMB.

    Confirmado: El Científico Núñez peleará por el título mundial interino ligero del CMB

    Ricardo Núñez aspira a convertirse en el primer panameño en lucir un cinturón mundial desde octubre de 2017, cuando Jezreel Corrales perdió su título superpluma de la AMB.

    Corrales fue el trigésimo campeón mundial panameño, mientras que en la rama femenina Nathaly Delgado, quien defiende este sábado su corona interina es la tercera panameña que se faja un cinturón mundial de boxeo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más