Confirmado: El Científico Núñez peleará por el título mundial interino ligero del CMB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó oficialmente el combate entre el panameño Ricardo “El Científico” Núñez y el cubano Jadier Herrera por el título mundial interino de las 135 libras, un anuncio realizado este miércoles por Queensberry Promotions a través de sus redes sociales.

La definición del título interino llega como consecuencia directa del ascenso de categoría de Shakur Stevenson, campeón ligero del CMB, quien subirá a las 140 libras para enfrentar el próximo 31 de enero a Teófimo López en Nueva York. Stevenson buscará convertirse en campeón mundial en una cuarta división, tras su victoria sobre William Zepeda en julio pasado.

Para Núñez, clasificado número 2 del organismo, y Herrera, ubicado en la posición 4, el anuncio representa el cierre de meses de espera por la oficialización del pleito. El panameño llega con marca de 26-6-1 y 22 nocauts, luego de su combate de junio ante el español Jon Fernández, cuya descalificación inicial fue posteriormente revocada por el CMB para decretar un empate técnico.

Herrera, invicto con registro de 17-0-0 y 15 KOs, es una estrella en ascenso y tiene tres triunfos consecutivos por nocaut técnico en el Reino Unido entre 2024 y 2025.

De acuerdo con información conocida por este medio, la principal opción para albergar el duelo entre el panameño y el cubano es el evento programado para el 10 de enero de 2026 en Oberhausen, Alemania.

La cartelera, organizada por Bob Arum (Top Rank), Spencer Brown (Goldstar) y Frank Warren (Queensberry Promotions), solo ha confirmado por ahora el enfrentamiento entre Agit Kabayel y Damian Knyba por el título interino pesado del CMB.

El chorrerano disputó su única oportunidad titular en 2019, cuando cayó por nocaut ante Gervonta Davis, entonces campeón mundial superpluma de la AMB.

Ricardo Núñez aspira a convertirse en el primer panameño en lucir un cinturón mundial desde octubre de 2017, cuando Jezreel Corrales perdió su título superpluma de la AMB.

Corrales fue el trigésimo campeón mundial panameño, mientras que en la rama femenina Nathaly Delgado, quien defiende este sábado su corona interina es la tercera panameña que se faja un cinturón mundial de boxeo.