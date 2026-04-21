Confirmado: Panamá se despedirá ante Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá confirmó su rival de despedida previo al Mundial: República Dominicana. El duelo marcará el último partido en casa antes del viaje definitivo a Norteamérica.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó este martes, por medio de un comunicado, lo que se venía rumoreando desde hace semanas: la selección de fútbol de Panamá recibirá a República Dominicana en su partido de despedida. El enfrentamiento se celebrará en el Estadio Rommel Fernández el miércoles 3 de junio a las 7:45 p.m.

Las selecciones de Panamá y República Dominicana se han enfrentado un total de seis veces. Panamá ha ganado en cinco ocasiones y han igualado una vez, con 11 goles a favor de los canaleros y tres de los quisqueyanos. El último antecedente data de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando Panamá venció a Dominicana el 8 de junio de 2021 por 3-0 en el Estadio Rod Carew.

El anuncio llega después de meses de rumores sobre los posibles rivales que podrían enfrentar a la selección en su partido de despedida. Por momentos se habló de la posibilidad de rivales europeos, así como de sudamericanos como Colombia o Venezuela, o incluso de otros del área como Costa Rica.

Antes de este partido, Panamá viajará a Río de Janeiro para enfrentar a la selección de fútbol de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, en lo que será el partido de despedida del pentacampeón del mundo.

Esa será una verdadera prueba de fuego para el equipo panameño, que comparte uno de los grupos más difíciles en el papel, con selecciones que han sido protagonistas recientes en Copas del Mundo, como Croacia, Inglaterra y Ghana.

Con este partido, los dirigidos por Thomas Christiansen se despedirán de su afición antes de viajar hacia Norteamérica para ultimar detalles. Antes del debut mundialista, se espera que Panamá dispute un último encuentro amistoso en suelo norteamericano contra un rival europeo, posiblemente Bosnia.

La FEPAFUT también comunicó que en los próximos días estará anunciando los detalles sobre la venta de boletos para el partido de despedida. La selección iniciará su camino en su segunda Copa del Mundo el 17 de junio en Toronto ante Ghana.