Confirmado: Shai Gilgeous-Alexander no estará en el Panamá vs. Canadá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nickeil Alexander-Walker de los Atlanta Hawks es uno de los tres jugadores de la NBA que están convocados por Canadá para el partido en la Arena Roberto Durán

La expectativa por ver a una de las grandes estrellas de la NBA en la Arena Roberto Durán se disipó este martes.

Shai Gilgeous-Alexander no formará parte de la selección de Canadá que enfrentará a Panamá este jueves en el inicio de la segunda ronda de las eliminatorias de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA Catar 2027.

Canadá llegará a Ciudad de Panamá con un equipo encabezado por Nickeil Alexander-Walker, escolta de los Atlanta Hawks, quien aparece como la principal figura de una convocatoria de 15 jugadores anunciada este martes por el gerente general de Canada Basketball, Rowan Barrett.

Alexander-Walker fue premiado como el NBA Most Improved Player, de la última temporada luego de promediar 20.8 puntos por partido, poco más del doble del registro del año anterior.

En marzo anotó 41 puntos en la victoria de Atlanta sobre Orlando y terminó la temporada regular con 251 triples, siendo récord de la franquicia.

Nickeil Alexander-Walker ha jugado con New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves y Atlanta Hawks. Cortesía/FIBA

El partido ante Panamá, programado para la noche del jueves en la Arena Roberto Durán, había generado especial expectativa por la posibilidad de que Gilgeous-Alexander, actual estrella del Oklahoma City Thunder y uno de los principales jugadores de la NBA, estuviera en la cancha.

Sin embargo, el base no fue incluido en la convocatoria canadiense para esta ventana de las eliminatorias.

Alexander-Walker sí repetirá con Canadá después de haber formado parte del equipo que disputó los partidos de julio, cuando los norteamericanos derrotaron a Puerto Rico y Jamaica.

En aquella convocatoria también estuvieron Gilgeous-Alexander, Andrew Nembhard, Dillon Brooks, Kyshawn George, Ryan Nembhard y Leonard Miller, jugadores de la NBA.

Para esta ronda, Canadá contará además con Luguentz Dort, compañero de Alexander-Walker en los Atlanta Hawks, junto a Trae Bell-Haynes, Khem Birch, Marcus Carr, Mfiondu Kabengele, Kaza Kajami-Keane, Koby McEwen, David Muenkat, Nick Ongenda, Kelly Olynyk, Jackson Rowe, Thomas Scrubb, Keevan Veinot y Kyle Wiltjer.

Olynyk, actualmente en los San Antonio Spurs, es otro de los jugadores con experiencia considerable en la NBA que estará disponible para el conjunto canadiense.

Canadá también contará con la presencia de dos figuras de la NBA en un papel diferente. RJ Barrett, de los Toronto Raptors, y Bennedict Mathurin, de Los Angeles Clippers, fueron designados embajadores del equipo, pero no jugarán los partidos de esta ventana.