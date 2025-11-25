Panamá, 25 de noviembre del 2025

    Flag Football

    Confirmados los rivales de Panamá en el Mundial de Flag Football 2026 en Alemania

    Guillermo Pineda G.
    La selección masculina de Flag Football de Panamá ganó cuatro partidos en la fase de grupo para clasificar al Mundial de Dusseldorf, Alemania. AFFP Media/Mike Rivera

    Los mejores equipos del mundo ya conocen su camino hacia el IFAF World Flag 2026, que se disputará en Alemania del 13 al 16 de agosto en el complejo de flag football de Düsseldorf, hogar del New England Patriots Deutschland.

    Un total de 18 naciones competirán en la antesala más importante rumbo a la inclusión del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a la espera de la confirmación final del sistema clasificatorio por parte del COI.

    El sorteo de grupos se realizó tomando como base el ranking mundial anual de IFAF.

    En la rama femenina, México -líder del ranking- encabezará el Grupo A junto a Italia, Alemania y Eslovenia. El Grupo B quedó liderado por Estados Unidos, acompañado por España, Australia y Nigeria. En el Grupo C aparecen Gran Bretaña, Austria, Francia y China.

    Panamá quedó ubicado en el Grupo D, donde enfrentará a Canadá, Japón y Brasil.

    La selección femenina de Flag Football de Panamá clasificó al Mundial de Dusseldorf, Alemania. AFFP Media/Mike Rivera

    La clasificación panameña se produjo en el reciente torneo continental celebrado en Penonomé, donde el país fue anfitrión. El seleccionado femenino logró su boleto mundialista con victorias sobre Brasil, Jamaica y Colombia antes de caer en semifinales ante México.

    La rama masculina superó a Argentina, Chile, El Salvador y Jamaica, aunque su camino terminó en semifinales frente a Estados Unidos. Panamá llega con anhelos de volver a trascender: la selección femenina suma un oro (2016) y una plata (2018), mientras que los varones fueron bronce en 2021.

    En la competición masculina, Estados Unidos encabezará el Grupo A acompañado por Australia, Israel y Samoa Americana. Austria lidera el Grupo B con Japón, Canadá y Nigeria. El Grupo C quedó conformado por México, Suiza, Alemania y Brasil.

    Panamá competirá en el Grupo D, que incluye a Italia, Francia y Gran Bretaña.

    El calendario oficial del torneo será revelado en las próximas semanas, mientras las selecciones afinan su preparación para un campeonato que promete ser el más exigente y mediático en la historia del flag football.

