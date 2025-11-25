Confirman continuidad de Hernán ‘Bolillo’ Gómez frente a la selección de El Salvador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), Yamil Bukele, confirmó que el entrenador Hernán Darío Bolillo Gómez continuará al frente de la selección de El Salvador, asegurando que su permanencia responde a un proyecto estructural enfocado en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2030.

Durante la presentación de su plan de trabajo, Bukele fue directo: “El Bolillo continúa”, reafirmando que cambiar ahora al seleccionador sería un paso atrás. “Para mí, quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder 10 u 11 meses, y la historia lo dice: 47 seleccionadores en 44 años”, subrayó el dirigente a Diego Tovar y Josué Valiente, del diario El Gráfico.

El dirigente salió al paso de las críticas hacia el entrenador colombiano.“Eso de que el Bolillo no quiere a El Salvador, por favor…”, comentó, recordando además que el anterior técnico español abandonó un microciclo. Sobre el compromiso emocional del actual seleccionador, fue enfático: “El Bolillo sufre, el cabrón —y perdónenme la palabra—, llora. Está frustrado”.

Bukele destacó que “en la selección tienen que estar los mejores, no importa si nacieron en Estados Unidos o en África”, dejando clara su postura sobre la inclusión de futbolistas de diversas procedencias.

Además, adelantó que ya sostuvo conversaciones con Eduardo Lara, con el objetivo de que El Salvador participe en el prestigioso Torneo Esperanzas de Toulon, como parte de un plan para reforzar las categorías juveniles y ampliar el desarrollo del talento nacional.