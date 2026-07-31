CONMEBOL fija postura ante plan de la FIFA y advierte: ‘El fútbol está primero’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta asociación reafirmó que el fútbol debe estar por encima de intereses comerciales al analizar el proyecto.

La CONMEBOL fijó postura frente a la propuesta impulsada por la FIFA sobre la creación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que busca abrir la puerta al capital privado para la comercialización de grandes torneos como la Copa del Mundo.

A través de un comunicado oficial titulado “Primero está el fútbol”, el organismo sudamericano dejó claro que cualquier decisión de carácter comercial o financiero debe estar subordinada a la esencia del deporte.

“El desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, dijo el organismo en el comunicado.

La CONMEBOL explicó que, tras conocer la propuesta presentada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, activó sus mecanismos institucionales para analizar el alcance del proyecto. En ese sentido, inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a su Consejo con el objetivo de evaluar la iniciativa con “responsabilidad y rigor”.

Como parte de ese análisis, el ente sudamericano solicitó información adicional a la FIFA sobre puntos clave del plan, entre ellos su estructura, gobernanza y posibles efectos del mismo. El organismo insistió en que continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate internacional, luego de que otras confederaciones como la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF hayan manifestado reservas sobre la iniciativa.

Por último, la CONMEBOL hizo un llamado a la unidad de la comunidad futbolística global y reiteró su postura: “El fútbol siempre está primero”, dejando en claro que cualquier transformación estructural deberá preservar los valores y la integridad del deporte.