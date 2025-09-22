Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Fútbol femenino

    Balón de Oro 2025: Bonmatí gana su tercera distinción como mejor futbolista del mundo

    Guillermo Pineda G.
    Andrés Iniesta (izq.) entrega a Aitana Bonmati del Barcelona el Balón de Oro Femenino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro du Châtelet en París, Francia, el 22 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Mohammed Badra

    La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí volvió a hacer historia en la Gala del Balón de Oro 2025 celebrada en París, al conquistar por tercer año consecutivo el premio a la mejor futbolista del planeta. Con ello, la catalana se convirtió en la primera mujer en lograr un triplete de galardones de este calibre, prolongando un reinado que comenzó en 2023 y que, lejos de desgastarse, ha confirmado su consistencia en la élite.

    Bonmatí se impuso en la votación final a su compatriota Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal, a pesar de que su candidatura generaba dudas tras las derrotas sufridas en la final de la Eurocopa —donde España cayó en la tanda de penales ante Inglaterra— y en la Liga de Campeones, en la que el Barcelona cedió 1-0 contra el propio Arsenal.

    El Arsenal FC femenino fue premiado como Club del Año, un reconocimiento al camino histórico que protagonizaron bajo la dirección técnica de Renée Slegers. Aunque terminaron como subcampeonas de la Súper Liga femenina de Inglaterra, el equipo londinense firmó la mayor gesta de su campaña al conquistar la UEFA Women’s Champions League. El 27 de abril aseguraron su lugar en la final tras superar al Lyon con un global de 5-3, y el 24 de mayo vencieron 1-0 al Barcelona en Lisboa, levantando la segunda Copa de Europa de su historia y rompiendo una sequía de 18 años sin llegar a esa instancia.

    En el plano individual, la delantera polaca Ewa Pajor recibió el Premio Müller tras una temporada deslumbrante en el FC Barcelona. A sus 28 años, firmó 44 goles y 12 asistencias en 48 partidos oficiales, siendo determinante en la conquista de la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Su única espina fue la derrota en la final de la Champions ante el Arsenal, que dejó a su club como subcampeón de Europa.

    El galardón Yashin para la mejor guardameta recayó en Hannah Hampton, arquera del Chelsea y de la selección inglesa. Su solidez bajo los tres palos la convirtió en pieza clave tanto en el éxito de su club como en el buen presente del combinado nacional, consolidándola como una de las porteras más seguras del panorama europeo.

    La joven española Vicky López, promesa del FC Barcelona, se llevó el Premio Kopa. Con apenas 18 años, sumó 11 goles y 3 asistencias en 38 partidos, siendo parte del triplete doméstico conseguido por las azulgranas. López ya había brillado en 2022 cuando fue Balón de Oro del Mundial Sub-17, y ahora confirma su ascenso en la élite pese al tropiezo de su equipo en la final de Champions.

    La española Vicky López se llevó el trofeo Kopa, como la mejor futbolista joven de la última temporada. Cortesía

    En la categoría de entrenadoras, el galardón Cruyff fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, estratega de la selección de Inglaterra. Condujo a las “Lionesses” al bicampeonato de la Eurocopa femenina, consolidando su dominio en el continente. Se trata de la quinta vez que recibe una distinción de esta magnitud, ratificando su condición como referente indiscutible del banquillo en el fútbol femenino.

