Conoce a los árbitros designados para el debut de Panamá en la eliminatoria mundialista ante Surinam

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Concacaf anunció este martes el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el partido entre Panamá y Surinam, correspondiente al inicio de la última fase de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El árbitro principal será Kwinsi Williams, de Trinidad y Tobago, quien estará acompañado por sus compatriotas Ainsley Rochard y Melissa Nicholas como asistentes de línea. El uniformado será el jamaicano Christopher Mason.

Además, la confederación confirmó que el encargado del VAR será Daneon Parchment, quien tendrá la responsabilidad de revisar las jugadas de mayor incidencia en este compromiso.

El encuentro marcará el arranque de la selección panameña en su camino hacia la próxima Copa del Mundo. Está programado para desarrollarse en el Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam, desde las 4:30 p.m.