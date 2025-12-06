Panamá, 06 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Conoce dónde y cuándo jugará Panamá en el Mundial y el resto de la fase de grupos

    Jaime Heilbron
    Conoce dónde y cuándo jugará Panamá en el Mundial y el resto de la fase de grupos
    Gianni Infantino reveló los horarios y sedes de todos los partidos de la Copa del Mundo. EFE/EPA/WILL OLIVER

    Este sábado la FIFA anunció en una ceremonia transmitida a través de su canal de YouTube el calendario completo de los partidos de la Copa del Mundo de 2026.

    El torneo iniciará el jueves 11 de junio con dos partidos, ambos en México, y cerrará el domingo 19 de julio con la gran final en East Rutherford, Nueva Jersey.

    Abajo encontrarás, día por día, el calendario de la fase de grupos con hora de Panamá.

    Jueves 11 de junio

    México vs. Sudáfrica – Ciudad de México – 2:00 p.m. (Grupo A - Partido inaugural)

    Corea del Sur vs. Ruta D UEFA – Guadalajara – 9:00 p.m. (Grupo A)

    Viernes 12 de junio

    Canadá vs. Ruta A UEFA – Toronto – 2:00 p.m. (Grupo B)

    Estados Unidos vs. Paraguay – Los Ángeles – 8:00 p.m. (Grupo D)

    Sábado 13 de junio

    Catar vs. Suiza – San Francisco – 2:00 p.m. (Grupo B)

    Brasil vs. Marruecos – East Rutherford – 5:00 p.m. (Grupo C)

    Haití vs. Escocia – Boston – 8:00 p.m. (Grupo C)

    Australia vs. Ruta C UEFA – Vancouver – 11:00 p.m. (Grupo D)

    Domingo 14 de junio

    Alemania vs. Curazao – Houston – 12:00 p.m. (Grupo E)

    Países Bajos vs. Japón – Dallas – 3:00 p.m. (Grupo F)

    Costa de Marfil vs. Ecuador – Filadelfia – 6:00 p.m. (Grupo E)

    Ruta B UEFA vs. Túnez – Monterrey – 10:00 p.m. (Grupo F)

    Lunes 15 de junio

    España vs. Cabo Verde – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo H)

    Bélgica vs. Egipto – Seattle – 2:00 p.m. (Grupo G)

    Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami – 5:00 p.m. (Grupo H)

    Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles – 8:00 p.m. (Grupo G)

    Martes 16 de junio

    Francia vs. Senegal – East Rutherford – 2:00 p.m. (Grupo I)

    Repechaje FIFA B vs. Noruega – Boston – 5:00 p.m. (Grupo I)

    Argentina vs. Argelia – Kansas City – 8:00 p.m. (Grupo J)

    Austria vs. Jordania – San Francisco – 11:00 p.m. (Grupo J)

    Miércoles 17 de junio

    Portugal vs. Ganador Repechaje FIFA A – Houston – 12:00 p.m. (Grupo K)

    Inglaterra vs. Croacia – Dallas – 3:00 p.m. (Grupo L)

    Ghana vs. Panamá – Toronto – 6:00 p.m. (Grupo L)

    Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México – 9:00 p.m. (Grupo K)

    Jueves 18 de junio

    Ruta D UEFA vs. Sudáfrica – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo A)

    Canadá vs. Catar – Vancouver – 2:00 p.m. (Grupo B)

    Suiza vs. Ruta A UEFA – Los Ángeles – 5:00 p.m. (Grupo B)

    México vs. Corea del Sur – Guadalajara – 8:00 p.m. (Grupo A)

    Viernes 19 de junio

    Estados Unidos vs. Australia2:00 p.m. (Grupo D)

    Escocia vs. Marruecos – Boston – 5:00 p.m. (Grupo C)

    Brasil vs. Haití – Filadelfia – 8:00 p.m. (Grupo C)

    Ruta C UEFA vs. Paraguay – San Francisco – 11:00 p.m. (Grupo D)

    Sábado 20 de junio

    Países Bajos vs. Ruta B UEFA – Houston – 12:00 p.m. (Grupo F)

    Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto – 3:00 p.m. (Grupo E)

    Ecuador vs. Curazao – Kansas City – 7:00 p.m. (Grupo E)

    Túnez vs. Japón – Monterrey – 11:00 p.m. (Grupo F)

    Domingo 21 de junio

    España vs. Arabia Saudita – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo H)

    Bélgica vs. Irán – Los Ángeles – 2:00 p.m. (Grupo G)

    Uruguay vs. Cabo Verde – Miami – 5:00 p.m. (Grupo H)

    Nueva Zelanda vs. Egipto – Vancouver – 8:00 p.m. (Grupo G)

    Lunes 22 de junio

    Argentina vs. Austria – Dallas – 12:00 p.m. (Grupo J)

    Francia vs. Repechaje FIFA B – Filadelfia – 4:00 p.m. (Grupo I)

    Noruega vs. Senegal – East Rutherford – 7:00 p.m. (Grupo I)

    Jordania vs. Argelia – San Francisco – 10:00 p.m. (Grupo J)

    Martes 23 de junio

    Portugal vs. Uzbekistán – Houston – 12:00 p.m. (Grupo K)

    Inglaterra vs. Ghana – Boston – 3:00 p.m. (Grupo L)

    Panamá vs. Croacia – Toronto – 6:00 p.m. (Grupo L)

    Colombia vs. Repechaje FIFA B – Guadalajara – 9:00 p.m. (Grupo K)

    Miércoles 24 de junio

    Suiza vs. Canadá – Vancouver – 2:00 p.m. (Grupo B)

    Ruta A UEFA vs. Catar – Seattle – 2:00 p.m. (Grupo B)

    Escocia vs. Brasil – Miami – 5:00 p.m. (Grupo C)

    Marruecos vs. Haití – Atlanta – 5:00 p.m. (Grupo C)

    Ruta D UEFA vs. México – Ciudad de México – 8:00 p.m. (Grupo A)

    Sudáfrica vs. Corea del Sur – Monterrey – 8:00 p.m. (Grupo A)

    Jueves 25 de junio

    Ecuador vs. Alemania – East Rutherford – 3:00 p.m. (Grupo E)

    Curazao vs. Costa de Marfil – Filadelfia – 3:00 p.m. (Grupo E)

    Túnez vs. Países Bajos – Kansas City – 6:00 p.m. (Grupo F)

    Japón vs. Ganador Ruta B UEFA – Dallas – 6:00 p.m. (Grupo F)

    Ruta C UEFA vs. Estados Unidos – Los Ángeles – 9:00 p.m. (Grupo D)

    Paraguay vs. Australia – San Francisco – 7:00 p.m. (Grupo D)

    Viernes 26 de junio

    Noruega vs. Francia – Boston – 2:00 p.m. (Grupo I)

    Senegal vs. Repechaje FIFA B – Toronto – 2:00 p.m. (Grupo I)

    Uruguay vs. España – Guadalajara – 7:00 p.m. (Grupo H)

    Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston – 7:00 p.m. (Grupo H)

    Egipto vs. Irán – Seattle – 10:00 p.m. (Grupo G)

    Nueva Zelanda vs. Bélgica – Vancouver – 10:00 p.m. (Grupo G)

    Sábado 27 de junio

    Panamá vs. Inglaterra – East Rutherford – 4:00 p.m. (Grupo L)

    Croacia vs. Ghana – Filadelfia – 4:00 p.m. (Grupo L)

    Colombia vs. Portugal – Miami – 6:30 p.m. (Grupo K)

    Repechaje FIFA B vs. Uzbekistán – Atlanta – 6:30 p.m. (Grupo K)

    Argelia vs. Austria – Kansas City – 9:00 p.m. (Grupo J)

    Jordania vs. Argentina – Dallas – 9:00 p.m. (Grupo J)

    Horarios de semifinales, medalla de bronce y final

    Semifinales

    14 de julio – Dallas – 2:00 p.m.

    15 de julio – Atlanta – 2:00 p.m.

    Partido por la medalla de bronce

    18 de julio – Miami – 4:00 p.m.

    Gran Final

    19 de julio – East Rutherford – 2:00 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Aprehenden a funcionaria de la CSS que presuntamente cobraba por agendar citas en la Ciudad de la Salud. Leer más
    • Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática. Leer más
    • Imputan cargos a exrepresentante de Chepo y ordenan aprehensión de extesorero por peculado. Leer más
    • Nota de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A.. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • ATTT iniciará proceso para renovar el servicio de emisión de licencias en 2026. Leer más