Conoce dónde y cuándo jugará Panamá en el Mundial y el resto de la fase de grupos

Este sábado la FIFA anunció en una ceremonia transmitida a través de su canal de YouTube el calendario completo de los partidos de la Copa del Mundo de 2026.

El torneo iniciará el jueves 11 de junio con dos partidos, ambos en México, y cerrará el domingo 19 de julio con la gran final en East Rutherford, Nueva Jersey.

Abajo encontrarás, día por día, el calendario de la fase de grupos con hora de Panamá.

Jueves 11 de junio

• México vs. Sudáfrica – Ciudad de México – 2:00 p.m. (Grupo A - Partido inaugural)

• Corea del Sur vs. Ruta D UEFA – Guadalajara – 9:00 p.m. (Grupo A)

Viernes 12 de junio

• Canadá vs. Ruta A UEFA – Toronto – 2:00 p.m. (Grupo B)

• Estados Unidos vs. Paraguay – Los Ángeles – 8:00 p.m. (Grupo D)

Sábado 13 de junio

• Catar vs. Suiza – San Francisco – 2:00 p.m. (Grupo B)

• Brasil vs. Marruecos – East Rutherford – 5:00 p.m. (Grupo C)

• Haití vs. Escocia – Boston – 8:00 p.m. (Grupo C)

• Australia vs. Ruta C UEFA – Vancouver – 11:00 p.m. (Grupo D)

Domingo 14 de junio

• Alemania vs. Curazao – Houston – 12:00 p.m. (Grupo E)

• Países Bajos vs. Japón – Dallas – 3:00 p.m. (Grupo F)

• Costa de Marfil vs. Ecuador – Filadelfia – 6:00 p.m. (Grupo E)

• Ruta B UEFA vs. Túnez – Monterrey – 10:00 p.m. (Grupo F)

Lunes 15 de junio

• España vs. Cabo Verde – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo H)

• Bélgica vs. Egipto – Seattle – 2:00 p.m. (Grupo G)

• Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami – 5:00 p.m. (Grupo H)

• Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles – 8:00 p.m. (Grupo G)

Martes 16 de junio

• Francia vs. Senegal – East Rutherford – 2:00 p.m. (Grupo I)

• Repechaje FIFA B vs. Noruega – Boston – 5:00 p.m. (Grupo I)

• Argentina vs. Argelia – Kansas City – 8:00 p.m. (Grupo J)

• Austria vs. Jordania – San Francisco – 11:00 p.m. (Grupo J)

Miércoles 17 de junio

• Portugal vs. Ganador Repechaje FIFA A – Houston – 12:00 p.m. (Grupo K)

• Inglaterra vs. Croacia – Dallas – 3:00 p.m. (Grupo L)

• Ghana vs. Panamá – Toronto – 6:00 p.m. (Grupo L)

• Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México – 9:00 p.m. (Grupo K)

Jueves 18 de junio

• Ruta D UEFA vs. Sudáfrica – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo A)

• Canadá vs. Catar – Vancouver – 2:00 p.m. (Grupo B)

• Suiza vs. Ruta A UEFA – Los Ángeles – 5:00 p.m. (Grupo B)

• México vs. Corea del Sur – Guadalajara – 8:00 p.m. (Grupo A)

Viernes 19 de junio

• Estados Unidos vs. Australia – 2:00 p.m. (Grupo D)

• Escocia vs. Marruecos – Boston – 5:00 p.m. (Grupo C)

• Brasil vs. Haití – Filadelfia – 8:00 p.m. (Grupo C)

• Ruta C UEFA vs. Paraguay – San Francisco – 11:00 p.m. (Grupo D)

Sábado 20 de junio

• Países Bajos vs. Ruta B UEFA – Houston – 12:00 p.m. (Grupo F)

• Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto – 3:00 p.m. (Grupo E)

• Ecuador vs. Curazao – Kansas City – 7:00 p.m. (Grupo E)

• Túnez vs. Japón – Monterrey – 11:00 p.m. (Grupo F)

Domingo 21 de junio

• España vs. Arabia Saudita – Atlanta – 11:00 a.m. (Grupo H)

• Bélgica vs. Irán – Los Ángeles – 2:00 p.m. (Grupo G)

• Uruguay vs. Cabo Verde – Miami – 5:00 p.m. (Grupo H)

• Nueva Zelanda vs. Egipto – Vancouver – 8:00 p.m. (Grupo G)

Lunes 22 de junio

• Argentina vs. Austria – Dallas – 12:00 p.m. (Grupo J)

• Francia vs. Repechaje FIFA B – Filadelfia – 4:00 p.m. (Grupo I)

• Noruega vs. Senegal – East Rutherford – 7:00 p.m. (Grupo I)

• Jordania vs. Argelia – San Francisco – 10:00 p.m. (Grupo J)

Martes 23 de junio

• Portugal vs. Uzbekistán – Houston – 12:00 p.m. (Grupo K)

• Inglaterra vs. Ghana – Boston – 3:00 p.m. (Grupo L)

• Panamá vs. Croacia – Toronto – 6:00 p.m. (Grupo L)

• Colombia vs. Repechaje FIFA B – Guadalajara – 9:00 p.m. (Grupo K)

Miércoles 24 de junio

• Suiza vs. Canadá – Vancouver – 2:00 p.m. (Grupo B)

• Ruta A UEFA vs. Catar – Seattle – 2:00 p.m. (Grupo B)

• Escocia vs. Brasil – Miami – 5:00 p.m. (Grupo C)

• Marruecos vs. Haití – Atlanta – 5:00 p.m. (Grupo C)

• Ruta D UEFA vs. México – Ciudad de México – 8:00 p.m. (Grupo A)

• Sudáfrica vs. Corea del Sur – Monterrey – 8:00 p.m. (Grupo A)

Jueves 25 de junio

• Ecuador vs. Alemania – East Rutherford – 3:00 p.m. (Grupo E)

• Curazao vs. Costa de Marfil – Filadelfia – 3:00 p.m. (Grupo E)

• Túnez vs. Países Bajos – Kansas City – 6:00 p.m. (Grupo F)

• Japón vs. Ganador Ruta B UEFA – Dallas – 6:00 p.m. (Grupo F)

• Ruta C UEFA vs. Estados Unidos – Los Ángeles – 9:00 p.m. (Grupo D)

• Paraguay vs. Australia – San Francisco – 7:00 p.m. (Grupo D)

Viernes 26 de junio

• Noruega vs. Francia – Boston – 2:00 p.m. (Grupo I)

• Senegal vs. Repechaje FIFA B – Toronto – 2:00 p.m. (Grupo I)

• Uruguay vs. España – Guadalajara – 7:00 p.m. (Grupo H)

• Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston – 7:00 p.m. (Grupo H)

• Egipto vs. Irán – Seattle – 10:00 p.m. (Grupo G)

• Nueva Zelanda vs. Bélgica – Vancouver – 10:00 p.m. (Grupo G)

Sábado 27 de junio

• Panamá vs. Inglaterra – East Rutherford – 4:00 p.m. (Grupo L)

• Croacia vs. Ghana – Filadelfia – 4:00 p.m. (Grupo L)

• Colombia vs. Portugal – Miami – 6:30 p.m. (Grupo K)

• Repechaje FIFA B vs. Uzbekistán – Atlanta – 6:30 p.m. (Grupo K)

• Argelia vs. Austria – Kansas City – 9:00 p.m. (Grupo J)

• Jordania vs. Argentina – Dallas – 9:00 p.m. (Grupo J)

Horarios de semifinales, medalla de bronce y final

Semifinales

14 de julio – Dallas – 2:00 p.m.

15 de julio – Atlanta – 2:00 p.m.

Partido por la medalla de bronce

18 de julio – Miami – 4:00 p.m.

Gran Final

19 de julio – East Rutherford – 2:00 p.m.