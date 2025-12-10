Conoce el rival sudamericano de Inglaterra antes del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El partido amistoso que las selecciones de Inglaterra y Uruguay jugarán el próximo 27 de marzo, en Wembley, como parte de la preparación de ambas para el Mundial 2026, será el duodécimo encuentro entre ambos conjuntos nacionales.

Hasta el momento, la Celeste ganó cinco de esos encuentros, tres acabaron en empate e Inglaterra se llevó los tres restantes.

El primero fue un amistoso en 1953 que finalizó con victoria de los sudamericanos por 2-1, al tiempo que el primer cara a cara mundialista fue en Suiza 1954. Uruguay se impuso por 4-2 con anotaciones de Carlos Borges, Obdulio Jacinto Varela, Juan Alberto Schiaffino y Javier Ambrois.

La primera victoria de los europeos fue en un amistoso jugado en 1964, en el que el conjunto que contaba con figuras como Gordon Banks y Bobby Charlton ganó por 2-1 con dos tantos de Johnny Byrne. Dos años después, el Mundial de Inglaterra 1966 los enfrentó en un partido que acabó sin goles.

Mientras tanto, la última vez que chocaron uruguayos e ingleses fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014. La Celeste se impuso por 2-1 con dos anotaciones de Luis Suárez, quien se recuperó de una lesión y ese día saltó al campo por primera vez en el torneo.

En el próximo Mundial, la Celeste compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudí y Cabo Verde, al tiempo que Inglaterra estará en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

En sus dos últimos encuentros, la Celeste igualó 0-0 con México y cayó por 5-1 ante Estados Unidos en dos amistosos. Inglaterra venció por 2-0 a Serbia y por 0-2 a Albania en juegos de eliminatorias.