Conociendo la Ley 509: ¿cómo funcionará el programa de estudiantes atletas en Panamá?

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La reciente sanción de la Ley 509 abre una nueva etapa para el desarrollo del deporte juvenil en Panamá. La iniciativa, impulsada por el diputado Roberto Zúñiga y sancionada por el presidente José Raúl Mulino, crea un programa de fomento para estudiantes atletas que busca apoyar a jóvenes con talento deportivo sin descuidar su formación académica.

La norma, que adiciona un capítulo a la ley reorganiza Pandeportes, establece un sistema de estímulos económicos, supervisión técnica y acompañamiento educativo para atletas en edad escolar.

En entrevista con La Prensa, Zúñiga manifestó que el objetivo es ofrecer un respaldo integral a jóvenes deportistas que aspiran a desarrollarse en el deporte competitivo sin abandonar sus estudios.

“En nuestro país tenemos mucho talento deportivo en diversas disciplinas, pero no hay verdaderamente un apoyo, un acompañamiento integral al joven que aspira a ser un atleta. Y también lo importante es poder combinarlo con la educación”, afirmó.

El programa contempla un estímulo económico mensual que oscilará entre 300 y 700 dólares para los estudiantes seleccionados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para ingresar al sistema, las academias o clubes de deportes colectivos deberán registrarse en el programa que habilitará Pandeportes mediante una plataforma. En el caso de disciplinas individuales, los atletas podrán aplicar junto con su entrenador, club o federación.

Roberto Zúñiga, durante la entrevista con La Prensa en la Asamblea Nacional. LP/Carlos Vidal

Una vez inscrito el aspirante, el Departamento Técnico de Pandeportes evaluará los perfiles deportivos y académicos para determinar qué jóvenes formarán parte del programa.

Según explicó Zúñiga, uno de los requisitos fundamentales será mantener actualizado el historial académico y deportivo.

“Ese currículum tiene que mantenerse actualizado anualmente, porque si no lo actualizan van a perder la condición de estudiante atleta”, señaló.

También se exigirá rendición de cuentas sobre el uso del dinero entregado.

“Igual, como va a ser un estímulo que va a entregar el Estado, tienen que entregar cómo gastan ese estímulo mensualmente. El que no entrega cómo gasta ese estímulo o no cuadran las cuentas, lamentablemente va a ser retirado”, indicó.

El programa está abierto a todas las disciplinas que forman parte del ciclo olímpico, cerca de 80 deportes distinto.

La iniciativa permitirá que jóvenes ingresen al sistema desde los 11 años, con el objetivo de detectar talento deportivo a temprana edad y acompañar su desarrollo hasta etapas de alto rendimiento.

Zúñiga explicó que la idea es que los beneficiarios puedan posteriormente integrarse a programas existentes de estímulo deportivo para atletas de alto nivel administrados por Pandeportes.

Fachada de Instituto Panameño de Deportes. Foto: Elysée Fernández

Durante la elaboración del proyecto, el diputado sostuvo reuniones con dirigentes del deporte olímpico panameño para evaluar la necesidad de ampliar la base de atletas que participan en el ciclo olímpico.

“Si nosotros queremos tener ciclos olímpicos más robustecidos, tenemos que empezar a detectar a nuestros futuros atletas desde temprana edad y poder darle ese seguimiento integral”, señaló.

La ley también contempla un componente educativo que busca facilitar el acceso a becas universitarias en el extranjero.

El programa incluye coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) para apoyar económicamente a estudiantes que obtengan becas parciales en universidades internacionales.

Zúñiga recordó que muchas universidades en Estados Unidos ofrecen becas deportivas que cubren entre el 70 y el 80% de la matrícula, pero algunos atletas panameños no logran completar el proceso por falta de recursos.

“Hay muchos casos de atletas que lamentablemente no tuvieron ese sustento económico y por eso la universidad no entregaba la carta de aceptación porque no podían garantizar el cumplimiento del año lectivo”, explicó.

El programa busca cubrir ese porcentaje restante mediante apoyo estatal para que los estudiantes puedan completar su formación universitaria mientras continúan su carrera deportiva.

La implementación de la Ley 509 dependerá ahora de su reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo, proceso que permitirá definir los mecanismos de aplicación y selección de los estudiantes atletas que podrán beneficiarse del programa administrado por Pandeportes.