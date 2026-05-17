Panamá, 17 de mayo del 2026

    NoticiaNOTICIA.
    UFC

    Conor McGregor regresará 5 años después con una pelea contra Max Holloway

    El irlandés subirá al octágono el 11 de julio en Las Vegas, en una pelea de peso wélter sin título en juego, según confirmó Dana White.

    EFE
    Conor McGregor no compite desde 2021, cuando peleó contra Dustin Poirier.. EFE/ARMANDO ARORIZO

    El irlandés Conor McGregor regresará a las peleas este verano, cinco años después de su último combate, para enfrentarse a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas.

    Así lo informó este sábado Dana White, presidente de la UFC, al asegurar que McGregor protagonizará una pelea de peso wélter sin título en juego contra Holloway.

    McGregor, de 37 años, no compite desde 2021, cuando peleó contra Dustin Poirier.

    El irlandés perdió esa pelea por nocaut técnico y se fracturó una pierna en el primer asalto.

    McGregor y Holloway protagonizarán una reedición de la pelea de 2013, en el evento UFC Fight Night 26 de Boston, ganada por el irlandés por decisión unánime.

