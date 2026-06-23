Consulado móvil panameño asistirá a hinchas en Nueva York durante el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Embajada de Panamá en Estados Unidos desplegará personal consular cerca del estadio para ofrecer apoyo a los seguidores de la Roja durante el encuentro.

El embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, informó que se instalará un consulado móvil en las inmediaciones del estadio donde la selección panameña disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en Nueva York.

Según explicó, el consulado móvil contará con la presencia de la cónsul Paola Castro; de Siria Miranda (del área de Relaciones Gubernamentales); y del representante comercial de la Embajada, Carlos Pérez Valdivieso; además de personal de apoyo y funcionarios del Consulado de Panamá en Nueva York.

Alemán señaló que el principal objetivo de esta iniciativa es brindar asistencia a los aficionados panameños que enfrenten inconvenientes durante su estadía, especialmente en casos de pérdida de pasaporte u otras situaciones que requieran apoyo consular.

“Estamos ahí para apoyar a la fanaticada que asistirá al partido en Nueva York. Si una persona pierde su pasaporte, podemos ayudarle a obtener un salvoconducto para que pueda regresar a Panamá”, explicó.

El diplomático destacó que, además del consulado móvil, los panameños que viajen a otros encuentros del Mundial en distintas ciudades de Estados Unidos también tendrán acceso a la red consular panameña.

“Panamá cuenta con consulados en ciudades como Los Ángeles, Dallas, Nueva Orleans, Tampa, Miami, Washington y Nueva York. Cualquier panameño que asista a partidos fuera de las actividades de la Marea Roja tendrá lugares a los que acudir en caso de necesitar asistencia”, indicó.

Consultado sobre algunos incidentes migratorios reportados durante partidos disputados en Canadá, Alemán aseguró que la situación se resolvió rápidamente y no fue necesaria la intervención formal de las embajadas involucradas.

“Las autoridades verificaron la información correspondiente y el asunto se solucionó de inmediato. El caso nunca llegó formalmente ni a nuestra embajada ni a las de Canadá o Estados Unidos”, afirmó.

En cuanto a la presencia de aficionados panameños, recordó que durante la participación de Panamá en Toronto observó una importante movilización de seguidores.

“En Toronto había alrededor de 25 mil panameños". No creo que una cifra similar viaje desde Panamá hasta Nueva Jersey porque es uno de los desplazamientos más complejos que tenemos, pero sí existe una comunidad panameña muy importante en Nueva York”, comentó.

Alemán aseguró que en el estado de Nueva York residen aproximadamente 300 mil panameños o descendientes de panameños, mientras que en todo Estados Unidos la población de origen panameño podría superar las 500 mil personas.

“Muchos tienen doble nacionalidad, pero siguen siendo panameños y también pueden acudir a nosotros si necesitan apoyo o asistencia para algún familiar que haya viajado al Mundial”, concluyó.