Controversia en redes por el reconocimiento a Adalberto Carrasquilla como Jugador del Año de la Concacaf

La designación del futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla como el Jugador del Año de la Concacaf 2023/2024 no cayó muy bien a varios de fanáticos del resto de los países de la región, al mostrar su malestar en redes sociales.

Algunos seguidores de Honduras, Estados Unidos y Canadá no podían creer que Carrasquilla haya vencido a jugadores como Christian Pulisic y Alphonso Davies, quienes juegan en Europa y para clubes como el Milan y el Bayern Munich.

“Carrasquilla no le llega ni a los talones a Pulisic y mucho menos a Jonathan David”, comentaba un seguidor en X.com.

El volante istmeño también superó en la escogencia a Leon Bailey (Jamaica/ Aston Villa), Jonathan David (Canadá/Lille), y Santiago Giménez (México/Feyenoord).

Carrasquilla se llevó este reconocimiento luego de una elección, en la que se emitieron 100 votos en total. Este sufragio se desglosó con los directores de las selecciones masculinas de la Concacaf (41 votos), por los capitanes de las selecciones (41 votos), representantes de los medios de comunicación de la región (9 votos) y aficionados a través de www.concacaf.com/awards. (9 votos).

Adalberto Carrasquilla 🇵🇦 is the 2023/24 Concacaf Men’s Player of the Year 🥇



¡Felicitaciones, Coco, eres un orgullo para la región de Concacaf!



More info📎https://t.co/Gl69m2a0KK pic.twitter.com/qsuxLSdcuR