Se convierte en millonario, pero no jugando fútbol

El joven defensa irlandés Kevin O'Connor, del Preston North End, de la segunda división inglesa, ganó un millón de euros (cerca de 1.2 millones de dólares) en la lotería de San Silvestre con un billete ofrecido por su padrino con el mensaje "Te deseo buena suerte", explicó el Irish Times.

Su madre escuchó que el billete con los números ganadores se había vendido cerca de su casa y le pidió que buscara el billete para saber si era él el ganador.

Kevin O'Connor's last six months...

"Le envié una foto del billete, pero nunca pensé que hubiese podido ganar un millón de euros", explicó el joven jugador, de 22 años.

"Teníamos un partido contra el Middlesbrough el lunes por la noche y lo olvidé por completo hasta el pitazo final", añadió este martes al recibir el premio en Dublín.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle🎉 pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04