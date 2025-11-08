Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Béisbol

    Cancelan la Copa América de Béisbol 2025 prevista para celebrarse en Panamá

    Humberto Cornejo
    Edgar Muñoz (d) era una de las figuras que forma parte de la selección de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

    La Copa América de Béisbol no se jugará. El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) aclaró este sábado 8 de noviembre que Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol Américas (WBSC) decidió posponer el torneo y que Panamá no era el organizador del evento , originalmente programado para el 13 al 22 de noviembre de 2025.

    A través de un comunicado, la entidad explicó que la decisión de la WBSC obedeció a “desacuerdos contractuales entre la WBSC y la empresa internacional promotora del evento, lo que impide cumplir con los tiempos establecidos para su ejecución”.

    Pandeportes subrayó que la responsabilidad de Panamá como país anfitrión se limitaba a “garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos, como seguridad, tránsito y asistencia médica”. Además destacó que “el Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo”.

    El comunicado añadió que el Gobierno realizó un aporte económico, a través de la Federación Panameña de Béisbol, para la preparación de la selección nacional, que se entrenaba en el Complejo Deportivo Mariano Rivera.

    “ Lamentamos profundamente que la Copa América de Béisbol Panamá 2025 no pueda realizarse en la fecha estipulada; sin embargo, estamos trabajando de la mano con la WBSC Américas para encontrar una nueva fecha”, indicó Pandeportes.

    La aclaración del ente panameño se dio luego de que, durante la noche del viernes 7 de noviembre, las federaciones de Colombia y Nicaragua anunciaran que la Copa América había sido cancelada.

    La Federación Colombiana de Béisbol informó que la decisión fue comunicada por la presidenta de la WBSC Américas, Aracelis León, debido a “inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización”.

    Por su parte, la Federación Nicaragüense de Béisbol señaló que la WBSC “hizo los máximos esfuerzos para llevar a cabo el torneo, pero las dificultades organizativas obligaron a tomar tan lamentable decisión”.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

