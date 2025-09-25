Panamá, 25 de septiembre del 2025

    COPA CENTROAMERICANA

    Copa Centroamericana: César Aguilar confía en revertir la serie

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Concacaf.

    El Sporting San Miguelito cayó este miércoles 2-0 en Guatemala ante el Xelajú. Tras la derrota, el onceno panameño tiene un reto enorme para intentar revertir la eliminatoria cuando retorne a suelo patrio.

    Mario Méndez: ‘Plaza viene haciendo muy bien las cosas y eso es el éxito hoy en día de este equipo’Plaza Amador, 20 partidos invicto y un pie en la semifinal de la Copa Centroamericana

    César Aguilar, director técnico del Sporting San Miguelito, compartió sus impresiones sobre el partido en la conferencia de prensa. Sus declaraciones iniciaron lamentando el desarrollo del encuentro, particularmente en el segundo tiempo.

    “En el segundo tiempo nos costó mucho el juego de balón parado,” lamentó Aguilar. “No pudimos controlar ese aspecto y terminamos un poquito descontrolados. Sin embargo, todavía siento que las oportunidades que tuvimos y no concluimos nos permiten estar vivos para el siguiente partido,” continuó.

    Cortesía: Concacaf.

    El timonel panameño hizo énfasis en lo difícil que se le hizo el segundo tiempo. Aguilar prestó particular atención a la dificultad que tuvieron los suplentes para acoplarse.

    “Nos cuesta un poco ya en la segunda parte con los sustitutos intentar sostener el juego que teníamos planeado,” declaró Aguilar. “Nos estaba saliendo bien hasta el minuto 65 creo que anotaron el primer gol, buen gol. Sin embargo, en ese descontrol perdimos la disciplina táctica. Bueno, así es el partido. A veces estos partidos son así de alto rendimiento. Es difícil a veces también entrar enchufados,” sostuvo.

    Resaltando lo positivo, el técnico destacó el trabajo realizado por su equipo durante los primeros 45 minutos del encuentro. Además, compartió que se enfocarán en mejorar la contundencia de cara al partido de vuelta.

    “En la primera parte el bloque estaba, el bloque medio bastante estructurado,” subrayó Aguilar. “Eso también nos permitía la oportunidad de hacer transiciones rápidas. Al final también tuvimos en el primer tiempo dos o tres llegadas claras de gol, no pudimos concluir, que era el plan para esta noche en una cancha tan amplia como la de Cementos Progreso. Se cumplió a cabalidad, sin embargo, tenemos que volver a trabajar y seguimos enfocados por intentar darle vuelta a este partido,” continuó.

    Cortesía: Concacaf.

    Aguilar se mostró positivo respecto a las posibilidades de su equipo de avanzar a semifinales. El técnico destacó la importancia de volver a Panamá.

    “Hemos clasificado con victorias y con anotaciones por más de dos goles también en Panamá,” compartió Aguilar. “Creo que el equipo está consciente de ello. Sabemos que tenemos que mantener la confianza y pues, a pesar de que Xela hizo hoy su trabajo, que no se desmerita, un gran trabajo por parte del equipo rival, hoy aprovechó esa situación que también la habíamos trabajado. Pero bueno, son cosas del partido, de minutos, de segundos, y la victoria para el Xela. Para nosotros es volver a Panamá e intentar revertir esto,” cerró.

    El Sporting San Miguelito recibirá al Xelajú el próximo jueves 2 de octubre a las 7:00 p.m. en el Estadio Universitario de Penonomé.

