Copa Centroamericana: Sporting San Miguelito debutará ante 10 mil guatemaltecos

Con la casa llena en el estadio El Trébol, el Municipal de Guatemala recibe esta noche al Sporting San Miguelito por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

Para este partido se reporta la venta de 10 mil entradas: El ambiente será electrizante y el equipo académico lo sabe.

“Venir a una plaza así, con estadio lleno, es una motivación extra. Estamos listos para competir”, aseguró el técnico del Sporting, César Aguilar, en conferencia de prensa.

Será el debut del equipo rojinegro en esta edición del torneo, mientras que Municipal viene de igualar 1-1 en su estreno ante Diriangén de Nicaragua. Ese empate llegó gracias a un penal convertido por Eddie Hernández al minuto 90+7, en lo que fue el gol más tardío en la historia de la competencia. En ese mismo partido, Kenderson Navarro brilló con siete atajadas, estableciendo un récord para un portero guatemalteco en su debut en Copa Centroamericana.

Sporting San Miguelito listo para un nuevo reto en la Copa Centroamericana 2025 ✅ pic.twitter.com/pjj7u5fYt6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 26, 2025

Sporting, por su parte, aterrizó en Guatemala con la moral alta tras vencer 2-0 al Tauro FC en el torneo local. Además, tendrá un refuerzo de lujo para esta noche: el experimentado Armando Cooper, mundialista panameño, quien fue confirmado como parte del plantel y podría ver minutos.

“El grupo es joven, pero con mucho carácter. Y contar con Cooper, que ha jugado en selecciones, mundiales y torneos internacionales, nos suma muchísimo”, afirmó Aguilar.

Este será el primer choque oficial entre Municipal y Sporting San Miguelito. En el historial general, Municipal ha enfrentado nueve veces a clubes panameños, con saldo favorable de seis triunfos, dos empates y una derrota. Sporting ha tenido un solo cruce previo con un club guatemalteco: en 2022 eliminó a Malacateco con un 4-1 global, incluyendo una victoria 3-0 en casa.

El capitán del Sporting, Rodrigo Tello, reconoció el desafío que representa el escenario: “Jugar con casa llena te exige, pero también te inspira. Sabemos que hay mucha presión, pero también mucha oportunidad de mostrar lo que podemos hacer”.

El partido arrancará a las 9:00 p.m. en el estadio El Trébol que promete ser una caldera.