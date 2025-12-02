Copa del Rey: Panameño Martín Krug es convocado para partido del Levante en Murcia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño Martín Krug, de 19 años, figura entre los jugadores convocados por el Levante UD para enfrentar este miércoles 3 de diciembre al CD Cieza en la segunda ronda de la Copa SM El Rey.

El encuentro está programado para las 21:00 horas en el Estadio La Arboleja, donde el conjunto granota buscará avanzar en un torneo que siempre ofrece oportunidades para mostrar nuevas piezas.

Krug, nacido en 2006, vuelve a recibir la confianza del cuerpo técnico del primer equipo. A inicios de temporada ya había sido llamado para la jornada inaugural de LaLiga, en un contexto marcado por los problemas administrativos del club para inscribir a varios refuerzos.

Habitualmente, el zaguero compite con el Atlético Levante, filial que milita en la Tercera RFEF, quinto escalón del fútbol español, donde comparte plantilla con su hermano gemelo y delantero, Frederick Krug.

La expedición levantinista partirá mañana a las 11:15 de la mañana desde el Estadio Ciutat de València rumbo a Murcia, donde se hospedarán en el Hotel Occidental Murcia Agalia antes de trasladarse a Cieza para el duelo copero. El regreso está previsto inmediatamente después del encuentro.

En la rueda de prensa previa al choque, el técnico Álvaro del Moral destacó el ambiente de responsabilidad que ha percibido en el grupo desde su llegada.

“Veo al equipo responsabilizado en que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador”, comentó, subrayando el carácter autocrítico de los jugadores y su compromiso por revertir la situación deportiva. Añadió que en los últimos días ha notado “energía muy buena” y un deseo colectivo de encarar con firmeza el reto inmediato.

El Levante, que marcha penúltimo de la competición, se encuentra en una racha negativa con cuatro derrotas ligueras ante Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Valencia y Athletic Club.

Sobre el estilo que pretende imprimir al equipo, Del Moral explicó que buscará un Levante valiente sin balón y ordenado con él, ajustándose a las características de la plantilla disponible. Valoró también el trabajo previo realizado y señaló que intentará añadir matices que potencien el rendimiento general.

Del Moral, que dirigía al filial, ahora asume el cargo tras la destitución de Julián Calero. Medios que siguen la actualidad del Levante indican que existe una especialidad de dualidad entre Del Moral y Vicente Iborra, quien fungía de asistente técnico de Calero en el banquillo.

De cara al choque ante el CD Cieza, el entrenador calificó el partido como “una oportunidad para competir en un escenario que no va a ser sencillo”, asegurando que el grupo está mentalizado para asumir el desafío. Recordó además la importancia del torneo: avanzar en la Copa representa una motivación extra para la institución.

Martín Krug aparece inscrito con el dorsal 28 dentro de una convocatoria que incluye a P. Campos, Matturro, Pampín, R. Brugué, Olasagasti, Iván Romero, A. J. Morales, Vencedor, Cabello, Koyalipou, Víctor García, Losada, Oriol Rey, Etta Eyong, Toljan, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Nacho Pérez, P. Rosón, Álex Primo y Dani Cervera.