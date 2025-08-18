Copa Latina 2025: ¿Habrá partidos este lunes tras ruptura de la tubería en la Arena Roberto Durán?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La incertidumbre continúa en torno a la realización de los partidos programados para este lunes en la Copa Latina de baloncesto, luego del episodio vivido el domingo en la Arena Roberto Durán, donde una falla en el sistema de aire acondicionado obligó a cancelar la jornada inaugural.

Para esta segunda fecha están calendarizados los encuentros entre Argentina y Brasil (6:30 p.m.) y Panamá contra Uruguay (9:00 p.m.). Sin embargo, hasta la mañana de este lunes no había confirmación oficial de que los compromisos se disputaran en la sede prevista.

Una fuente cercana a la organización confirmó a este medio que la hora tope para tomar una decisión será a las 2:30 p.m. de este lunes. Incluso, se analiza como plan alternativo trasladar la jornada al Nike Arena, ubicado en el COS Sports Plaza, en caso de que el coliseo de Juan Díaz no quede en condiciones óptimas para la práctica del baloncesto de alto nivel.

La raíz del problema fue la ruptura de una tubería que abastece a los chillers del sistema de climatización del Roberto Durán. La condensación acumulada en el tabloncillo volvió inseguro el juego, lo que llevó a Brasil y Uruguay a negarse a salir a la cancha, mientras que Argentina abandonó el coliseo pese a que se había intentado reprogramar el duelo contra Panamá para más tarde en la noche.

Ante la crisis, una cuadrilla del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se presentó desde la madrugada de este lunes con maquinaria para reparar la tubería averiada y garantizar el funcionamiento pleno del aire acondicionado.