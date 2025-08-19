Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    Copa Latina 2025: Panamá jugará por el tercer lugar contra Argentina en la Arena Roberto Durán

    Guillermo Pineda G.
    Copa Latina 2025: Panamá jugará por el tercer lugar contra Argentina en la Arena Roberto Durán
    Uruguay y Panamá volverán a enfrentarse en noviembre cuando inicien las eliminatorias mundialistas de FIBA. Cortesía

    La Copa Latina de baloncesto comenzó este lunes con victorias de Brasil y Uruguay en los primeros dos compromisos del torneo, que sirven como preparación para la próxima FIBA AmeriCup.

    La jornada inaugural se disputó en el Nike Arena del COS Sports Plaza, luego de que la Arena Roberto Durán no estuviera lista para albergar los juegos. A primera hora, Brasil dio una clara demostración de poderío al derrotar 89-65 a Argentina. En el segundo turno, Uruguay se impuso 85-74 a Panamá, resultado que dejó a los locales con la obligación de mejorar su rendimiento en la segunda fecha.

    Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), informó que los boletos para los partidos de este martes tendrán un costo de $3. Además, extendió la invitación a los fanáticos que asistirán al estadio Rommel Fernández para el duelo de Copa Centroamericana entre Plaza Amador y Managua FC a las 7:00 p.m., recordando que a pocos metros, en la Arena Roberto Durán, se jugará baloncesto internacional desde las 9:00 de la noche.

    La segunda jornada de la Copa Latina tendrá dos choques de alto nivel: Brasil enfrentará a Uruguay, mientras que Panamá buscará su primera victoria frente a Argentina.

    En cuanto a la AmeriCup, Brasil debutará precisamente contra Uruguay el 23 de agosto en el grupo A, mientras que Panamá lo hará un día antes frente a Puerto Rico en el grupo B. Argentina, por su parte, se estrenará el 22 de agosto ante la anfitriona Nicaragua.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más