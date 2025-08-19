Copa Latina 2025: Panamá jugará por el tercer lugar contra Argentina en la Arena Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Latina de baloncesto comenzó este lunes con victorias de Brasil y Uruguay en los primeros dos compromisos del torneo, que sirven como preparación para la próxima FIBA AmeriCup.

La jornada inaugural se disputó en el Nike Arena del COS Sports Plaza, luego de que la Arena Roberto Durán no estuviera lista para albergar los juegos. A primera hora, Brasil dio una clara demostración de poderío al derrotar 89-65 a Argentina. En el segundo turno, Uruguay se impuso 85-74 a Panamá, resultado que dejó a los locales con la obligación de mejorar su rendimiento en la segunda fecha.

Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), informó que los boletos para los partidos de este martes tendrán un costo de $3. Además, extendió la invitación a los fanáticos que asistirán al estadio Rommel Fernández para el duelo de Copa Centroamericana entre Plaza Amador y Managua FC a las 7:00 p.m., recordando que a pocos metros, en la Arena Roberto Durán, se jugará baloncesto internacional desde las 9:00 de la noche.

La segunda jornada de la Copa Latina tendrá dos choques de alto nivel: Brasil enfrentará a Uruguay, mientras que Panamá buscará su primera victoria frente a Argentina.

En cuanto a la AmeriCup, Brasil debutará precisamente contra Uruguay el 23 de agosto en el grupo A, mientras que Panamá lo hará un día antes frente a Puerto Rico en el grupo B. Argentina, por su parte, se estrenará el 22 de agosto ante la anfitriona Nicaragua.