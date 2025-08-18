Copa Latina 2025: Pandeportes inicia trabajos de reparación a la tubería afectada en la Arena Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego del accidentado domingo en el que no pudo disputarse la jornada inaugural de la Copa Latina 2025, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inició este lunes las labores de reparación en la Arena Roberto Durán.

Desde tempranas horas, una cuadrilla de trabajo empleó una retroexcavadora para poder intervenir la tubería que alimenta al sistema de enfriamiento central del coliseo. La falla había impedido el funcionamiento adecuado del aire acondicionado y derivó en la humedad del tabloncillo, lo que comprometió la seguridad de los jugadores y terminó con la cancelación de los partidos.

En el lugar estuvieron presentes el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Abdiel Blanco, supervisando los trabajos.

El episodio del domingo dejó un sabor amargo entre los más de cinco mil aficionados que acudieron a la arena, quienes esperaban disfrutar de los enfrentamientos entre Brasil y Uruguay, seguido por el partido de Argentina versus Panamá.

La organización confirmó que una vez culminado las labores, la Copa Latina se pondrá en marcha este lunes con el duelo Argentina-Brasil como primer turno y Panamá-Uruguay en el cierre de la jornada.

Idaan se lava las manos

En una publicación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la entidad se pronunció en la noche del domingo y se desligó de que la situación fuera consecuencia de la falta de agua potable debido a los trabajos realizados este fin de semana en la planta potabilizadora de Chilibre.

“El problema dentro de la arena es una falla interna de los chillers. Esa parte no nos corresponde solucionarla a nosotros”, señaló la institución en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.