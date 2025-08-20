Copa Latina: Argentina impone su estatura y ritmo para derrotar a Panamá en la Arena Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Argentina cerró con triunfo su participación en la Copa Latina de Baloncesto al imponerse este martes 84-63 sobre Panamá, en un partido marcado por la superioridad física y la precisión ofensiva del conjunto sudamericano.

El equipo argentino encontró en Gonzalo Corbalán a su principal figura, autor de 22 puntos, acompañado por Juan Fernández, que aportó 14 unidades. Junto a ellos, Juan Caffaro y Nicolás Brussino marcaron diferencias bajo el tablero, controlando la pintura y limitando las oportunidades de segunda jugada de los panameños.

Argentina inició con un juego vertical y agresivo, encontrando sus mejores tiros cerca del aro. Esa fórmula le permitió tomar la primera ventaja amplia de nueve puntos (18-9) en el primer cuarto, producto de una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo período fue más disputado, con numerosas interrupciones y tiros libres, pero la albiceleste supo capitalizar la falta de eficacia de Panamá para mantener la ventaja al descanso.

En el tercer cuarto se dio la máxima diferencia para Argentina, aunque Panamá mostró resistencia gracias a la inclusión de piezas frescas. Judah Brown (South Alabama) y Justin Quintero aportaron desde la media y larga distancia, mientras que Luis Rodríguez acompañó con 11 puntos. Otro de los destacados fue Ezequiel Bell, que cerró con 10 unidades. Sin embargo, la acumulación de faltas de Bell, Jonathan Salazar y Gil Atencio (cuatro cada uno) condicionó la rotación del equipo canalero.

Tras este resultado, Panamá ya pasa página para concentrarse en la AmeriCup FIBA 2025. Su debut será este viernes a las 2:10 p.m. frente a Puerto Rico, en un grupo que completan Canadá y Venezuela.

El equipo panameño viaja este jueves al mediodía a Managua, Nicaragua.

La Arena Roberto Durán recibió dos encuentros en la última jornada de la Copa Latina tras subsanar la ruptura de una tubería. A primera hora Brasil venció a Uruguay. A la jornada asistieron cerca de 2 mil aficionados.