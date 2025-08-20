Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    Copa Latina: Argentina impone su estatura y ritmo para derrotar a Panamá en la Arena Roberto Durán

    Guillermo Pineda G.
    Copa Latina: Argentina impone su estatura y ritmo para derrotar a Panamá en la Arena Roberto Durán
    La selección de baloncesto de Panamá fue la anfitriona de la Copa Latina 2025. LP/Guillermo Pineda

    La selección de Argentina cerró con triunfo su participación en la Copa Latina de Baloncesto al imponerse este martes 84-63 sobre Panamá, en un partido marcado por la superioridad física y la precisión ofensiva del conjunto sudamericano.

    El equipo argentino encontró en Gonzalo Corbalán a su principal figura, autor de 22 puntos, acompañado por Juan Fernández, que aportó 14 unidades. Junto a ellos, Juan Caffaro y Nicolás Brussino marcaron diferencias bajo el tablero, controlando la pintura y limitando las oportunidades de segunda jugada de los panameños.

    Argentina inició con un juego vertical y agresivo, encontrando sus mejores tiros cerca del aro. Esa fórmula le permitió tomar la primera ventaja amplia de nueve puntos (18-9) en el primer cuarto, producto de una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo período fue más disputado, con numerosas interrupciones y tiros libres, pero la albiceleste supo capitalizar la falta de eficacia de Panamá para mantener la ventaja al descanso.

    En el tercer cuarto se dio la máxima diferencia para Argentina, aunque Panamá mostró resistencia gracias a la inclusión de piezas frescas. Judah Brown (South Alabama) y Justin Quintero aportaron desde la media y larga distancia, mientras que Luis Rodríguez acompañó con 11 puntos. Otro de los destacados fue Ezequiel Bell, que cerró con 10 unidades. Sin embargo, la acumulación de faltas de Bell, Jonathan Salazar y Gil Atencio (cuatro cada uno) condicionó la rotación del equipo canalero.

    Tras este resultado, Panamá ya pasa página para concentrarse en la AmeriCup FIBA 2025. Su debut será este viernes a las 2:10 p.m. frente a Puerto Rico, en un grupo que completan Canadá y Venezuela.

    El equipo panameño viaja este jueves al mediodía a Managua, Nicaragua.

    La Arena Roberto Durán recibió dos encuentros en la última jornada de la Copa Latina tras subsanar la ruptura de una tubería. A primera hora Brasil venció a Uruguay. A la jornada asistieron cerca de 2 mil aficionados.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más