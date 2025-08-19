Panamá, 19 de agosto del 2025

    Copa Latina: Director de Pandeportes llama a modernizar el sistema deportivo tras incidente

    Guillermo Pineda G.
    El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, conversa con delegados de Brasil y Uruguay. LP/Guillermo Pineda

    Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), se pronunció este martes sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en la Arena Roberto Durán durante la Copa Latina de Baloncesto, donde la rotura de una tubería obligó a suspender los partidos iniciales.

    Ordóñez destacó, en primer lugar, el esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados para reparar la línea de enfriamiento del sistema de aire acondicionado en tiempo récord.

    “Ayer un grupo de panameños de todas las aristas se unieron y trabajaron de sol a sol de 7 de la mañana a 11 de la noche, y se reparó un daño que en cualquier otro caso hubiese tomado tres o cuatro días. Ayer a las 10:35 de la noche se pudo terminar toda la reparación de una línea soterrada que llevaba el agua para los aires acondicionados”, explicó el director en el programa Panamá en Directo.

    Dirigentes de Fepaba y Pandeportes siguen de cerca los trabajos de reparación en la Arena Roberto Durán. Cortesía

    El funcionario aclaró que la falla era más grave de lo inicialmente estimado, requiriendo cambios completos en el tramo de la tubería y vaciado de concreto para garantizar la seguridad del sistema, debido a la alta presión de agua que requieren los chillers.

    En cuanto a responsabilidades, Ordóñez subrayó que el evento correspondía a la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) y que Pandeportes solo cedió las instalaciones y apoyo económico.

    “Pandeportes no es el ente responsable de absolutamente todo el universo deportivo de Panamá. Este es un evento de la federación, al cual apoyamos económicamente y cedimos el gimnasio gratuitamente. La rotura fue un evento fortuito”, aseguró.

    El director también abordó el estado de la infraestructura deportiva en el país y la necesidad de aumentar los recursos para mantenimiento.

    Explicó que, para 2026, Pandeportes solicitó 50 millones de dólares en mantenimientos preventivos y correctivos, cifra que multiplica por 12 lo históricamente invertido en un año.

    El estadio Rico Cedeño de Chitré no ha recibido un partido de béisbol desde el 2018. Archivo

    “Toda nuestra infraestructura deportiva está muy deteriorada y antigua. Este tipo de eventos fortuitos evidencian la necesidad de mayor inversión”, agregó.

    Ordóñez defendió la capacidad de la Arena Roberto Durán para albergar eventos, pese al incidente. Recordó que la arena no había recibido mantenimiento durante 10 meses antes de su administración y que se habían invertido 1.4 millones de dólares en reparaciones hace ocho meses.

    “La arena es solicitada para conciertos, funciones de ballet y certámenes de belleza. No es un lugar perfecto, pero es digno para eventos internacionales”, indicó.

    Respecto a críticas recibidas, el funcionario admitió errores en la decisión de apagar los aires acondicionados el domingo y señaló que, de haberse mantenido encendidos, el daño quizá no habría ocurrido. Sin embargo, recalcó que la falla en la tubería era imprevisible y que la seguridad de los atletas siempre fue la prioridad.

    Ordóñez también cuestionó la falta de modernización en la Ley 50 de 2007, que regula Pandeportes, y la resistencia de algunas federaciones a colaborar con el mantenimiento y la administración eficiente de las instalaciones.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


