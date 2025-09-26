Copa Libertadores: De la mano de su portero Rossi, Flamengo venció por penales 4-2 a Estudiantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Flamengo selló su pasaporte a semifinales de la Copa Libertadores tras igualar 2-2 la serie de 180 minutos con Estudiantes y luego imponerse esta noche en los penaltis (2-4). Ahora disputará la próxima instancia ante Racing Club.

Luego de llegar el ‘Mengao’ a este duelo en La Plata con un parcial de 2-1 logrado en el Maracaná de Río de Janeiro, Estudiantes se impuso por 1-0 con gol de Gastón Benedetti (m.45) y obligó a la definición desde los doce pasos, donde el equipo brasileño no falló y contó con un Agustín Rossi estelar.

Estudiantes hizo un partidazo, le ganó a Flamengo y lo llevó a los penales.

Pero ahí se encontró con un monstruo: Agustín Rossi, que atajó 2. Y así el equipo brasileño será rival de Racing en semi.

De esta manera, Flamengo sigue en el camino a su cuarta conquista de América luego de las Copas Libertadores logradas en 1981, 2019 y 2022. El equipo carioca completó el cuadro de semifinales que lo tendrá enfrentándose con el Racing Club argentino, mientras que en la otra llave se cruzarán Palmeiras y Liga de Quito.

Con la desventaja en el marcador de la serie, Estudiantes salió decidido a nivelar la historia desde el minuto inicial, pero Flamengo tuvo las dos primeras claras: primero Facundo Rodríguez salvó sobre la línea un remate de Gonzalo Plata y luego Jorginho exigió a Fernando Muslera, que desvió un balón al tiro de esquina.

Saúl Ñíguez, con dos remates de media distancia —uno en el palo y otro muy cerca— intensificó la angustia de los simpatizantes locales que colmaron el Estadio UNO de La Plata.

Sin embargo, en la última acción del primer tiempo un remate de Santiago Núñez, que no llegó a conectar Guido Carrillo, le cayó a Gastón Benedetti, que sacó un zurdazo que se metió por encima de Agustín Rossi, que poco pudo hacer.

Con la serie nivelada, en el segundo tiempo Flamengo hizo el desgaste y con varios centros cruzados exigió la precisión del portero uruguayo Fernando Muslera.

El ingreso de Edwin Cetré en el local le dio vértigo al ataque de Estudiantes, que en el minuto 73 tuvo la ilusión del segundo gol con una asistencia de Guido Carrillo a Benedetti, que definió ante la salida de Rossi, pero rápidamente el VAR determinó su posición en fuera de juego e invalidó la acción.

En los minutos finales el equipo visitante de Filipe Luis tuvo alguna opción de ganarlo y de contra Estudiantes también pudo haberlo liquidado, pero la acción terminó en la serie de penales.

En la definición Flamengo no erró y convirtió sus cuatro disparos con Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira, mientras que la eficacia de Estudiantes estuvo del lado de José Sosa y Edwin Cetré.

Agustín Rossi le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar para determinar la clasificación de Flamengo a semifinales, donde cruzará con Racing Club, que viene de eliminar con un 2-0 global a Vélez Sarsfield en una llave íntegramente argentina.

Ficha Técnica

1 (2). Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia (m.66, Edwin Cetré); Gastón Benedetti, Mikel Amondarain (m.91, José Sosa); Santiago Ascacíbar, Cristian Medina (m.66, Alexis Castro), Tiago Palacios (m.81, Fabricio Pérez); Guido Carrillo (m.91, Lucas Alario). Entrenador: Eduardo Domínguez.

0 (4). Flamnego: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata (m.58, Luis Araújo); Pedro (m.58, Bruno Henrique) y Giorgian De Arrascaeta (m.77, Jorge Carrascal). Entrenador: Filipe Luís.

Gol: 1-0, m.45: Gastón Benedetti.

Definición por penaltis: Para Estudiantes convirtieron José Sosa y Edwin Cetré, mientras que Agustín Rossi le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar. Para Flamengo convirtieron Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Santiago Núñez y Léo Pereira.

Incidencias: Partido de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.