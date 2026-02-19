Copa Libertadores: Kadir Barría debuta con Botafogo en tierras bolivianas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño saltó a la cancha en el minuto 57, cuando el técnico Martín Anselmi le dio la oportunidad en lugar de Matheus Martins.

El delantero panameño Kadir Barría dio un importante paso en su carrera al debutar en la prestigiosa Copa Libertadores de la Conmebol, la noche del miércoles 18 de febrero, durante la derrota de su equipo, el Botafogo 1-0 ante Nacional Potosí en un complicado duelo a gran altitud en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, en Bolivia.

Barría, de 18 años, comenzó el partido en el banquillo, pero su oportunidad llegó al minuto 57, cuando el técnico de Botafogo, Martín Anselmi, lo hizo ingresar al campo en sustitución de Matheus Martins.

Aunque el joven delantero panameño no tuvo ninguna ocasión clara frente al arco, su participación marcó un hito al convertirse en el debutante más joven panameño en la competencia internacional de clubes más importante de Sudamérica.

El partido estuvo marcado por un gol temprano del defensor de Nacional Potosí, Óscar Baldomar, quien anotó de cabeza al minuto 47, tras un tiro libre ejecutado astutamente por su equipo, sorprendiendo a la defensa brasileña. A pesar del esfuerzo de Botafogo, el marcador no se movió, y los locales se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

Para Barría, este debut en la Copa Libertadores es un paso más en su prometedora carrera, tras haber debutado con el primer equipo de Botafogo en la temporada pasada y haber sido convocado recientemente por Thomas Christiansen para los amistosos de enero contra Bolivia y México con la selección de Panamá.

El partido de vuelta de esta segunda fase de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro.