Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado continúa la quinta semana de la Copa Talento Colegial con una jornada de ocho partidos en las categorías Sub-14 y Sub-18. Los duelos prometen intriga, emociones y buen fútbol en el Eagles Stadium.

Sub-14: Duelos de realidades similares





IJA y ISP se enfrentan en duelo de líderes e invictos

La cartelera sabatina abrirá con uno de los partidos más interesantes del fin de semana. A primera hora, se enfrentarán el Instituto Justo Arosemena, líder del Grupo B, y los Dolphins de la International School of Panama, su escolta.

El IJA llega con 12 puntos tras cuatro victorias, mientras que la ISP suma siete puntos en tres partidos. De ganar o empatar, el IJA asegurará el primer lugar del grupo; si ganan los Dolphins, llegarán a la última fecha con la posibilidad de alcanzar la cima.

AIP defenderá su liderato frente al Colegio Pureza de María

En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana se medirán a los Wolves del Colegio Pureza de María. La AIP marcha en primer lugar del Grupo A, con siete puntos en tres partidos.

Los Wolves son quintos, sin puntos, con dos derrotas. La AIP necesita ganar para mantener su ventaja sobre el Instituto Rubiano, que está a solo un punto con un partido menos.

Instituto Rubiano buscará mantener racha victoriosa ante Metropolitan School

En otro duelo del Grupo A, el Instituto Rubiano y los Jaguars del Metropolitan School se verán las caras. Rubiano es segundo con seis puntos en dos salidas, mientras que el MET va tercero con cuatro puntos.

Si gana Rubiano, seguirá cerca de la AIP; si lo hacen los Jaguars, superarán a Rubiano en la tabla.

Instituto José Dolores Moscote y Oxford International, duelo de necesitados

El último partido Sub-14 será entre los Coyotes del Oxford International School y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo C).

El Oxford marcha quinto con un punto en dos partidos, mientras que el Moscote está tercero con cuatro puntos, fruto de un triunfo y un empate. Una victoria lo colocaría en el segundo lugar, por encima del Instituto Cultural Panameño.

Sub-18: Equipos buscan afianzarse en la tabla





Moscote busca el primer puesto frente a un IJA necesitado

La tarde abre con el duelo femenino entre el Instituto Justo Arosemena y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo B).

El IJA es quinto con un punto, mientras que Moscote está empatado en el primer lugar con la Academia Interamericana, tras dos victorias.

Un triunfo colocaría a Moscote en la cima momentánea.

Atenea y Rubiano, obligados a ganar para seguir con vida

El segundo encuentro será el masculino entre los Thunders del Instituto Atenea y el Instituto Rubiano (Grupo D).

Atenea es cuarto con tres puntos, mientras que Rubiano marcha último con dos derrotas.

Ambos necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

AIP buscará mantener el liderato contra el IPA

El tercer choque Sub-18 será el femenino entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Green Panthers del Instituto Panamericano.

Las Green Panthers son terceras con un punto, mientras que la AIP llega invicta con dos victorias. De ganar, se consolidarán en el primer puesto.

Centro Chino Panameño y Moscote, duelo de urgidos

La jornada cierra con los Warriors del Centro Chino Panameño y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo B).

Los Warriors son últimos con tres derrotas, mientras que Moscote marcha en media tabla con una victoria y una derrota. Ambos están obligados a ganar para seguir soñando con avanzar.

Detalles de los partidos

El fútbol iniciará desde la mañana del sábado con los siguientes horarios:

11:30 a.m. – Instituto Justo Arosemena vs. International School of Panama (Sub-14 masculino)

1:00 p.m. – Academia Interamericana vs. Colegio Pureza de María (Sub-14 masculino)

2:05 p.m. – Instituto Rubiano vs. Metropolitan School (Sub-14 masculino)

3:10 p.m. – Oxford International School vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-14 masculino)

4:15 p.m. – Instituto Justo Arosemena vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-18 femenino)

5:20 p.m. – Instituto Rubiano vs. Instituto Atenea (Sub-18 masculino)

6:25 p.m. – Academia Interamericana vs. Instituto Panamericano (Sub-18 femenino)

7:30 p.m. – Centro Chino Panameño vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-18 masculino)

Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.