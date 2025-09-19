Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante

    Jaime Heilbron
    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este sábado continúa la quinta semana de la Copa Talento Colegial con una jornada de ocho partidos en las categorías Sub-14 y Sub-18. Los duelos prometen intriga, emociones y buen fútbol en el Eagles Stadium.

    Sub-14: Duelos de realidades similares


    IJA y ISP se enfrentan en duelo de líderes e invictos

    La cartelera sabatina abrirá con uno de los partidos más interesantes del fin de semana. A primera hora, se enfrentarán el Instituto Justo Arosemena, líder del Grupo B, y los Dolphins de la International School of Panama, su escolta.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    El IJA llega con 12 puntos tras cuatro victorias, mientras que la ISP suma siete puntos en tres partidos. De ganar o empatar, el IJA asegurará el primer lugar del grupo; si ganan los Dolphins, llegarán a la última fecha con la posibilidad de alcanzar la cima.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    AIP defenderá su liderato frente al Colegio Pureza de María

    En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana se medirán a los Wolves del Colegio Pureza de María. La AIP marcha en primer lugar del Grupo A, con siete puntos en tres partidos.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Wolves son quintos, sin puntos, con dos derrotas. La AIP necesita ganar para mantener su ventaja sobre el Instituto Rubiano, que está a solo un punto con un partido menos.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Instituto Rubiano buscará mantener racha victoriosa ante Metropolitan School

    En otro duelo del Grupo A, el Instituto Rubiano y los Jaguars del Metropolitan School se verán las caras. Rubiano es segundo con seis puntos en dos salidas, mientras que el MET va tercero con cuatro puntos.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Si gana Rubiano, seguirá cerca de la AIP; si lo hacen los Jaguars, superarán a Rubiano en la tabla.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Instituto José Dolores Moscote y Oxford International, duelo de necesitados

    El último partido Sub-14 será entre los Coyotes del Oxford International School y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo C).

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    El Oxford marcha quinto con un punto en dos partidos, mientras que el Moscote está tercero con cuatro puntos, fruto de un triunfo y un empate. Una victoria lo colocaría en el segundo lugar, por encima del Instituto Cultural Panameño.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-18: Equipos buscan afianzarse en la tabla


    Moscote busca el primer puesto frente a un IJA necesitado

    La tarde abre con el duelo femenino entre el Instituto Justo Arosemena y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo B).

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    El IJA es quinto con un punto, mientras que Moscote está empatado en el primer lugar con la Academia Interamericana, tras dos victorias.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Un triunfo colocaría a Moscote en la cima momentánea.

    Atenea y Rubiano, obligados a ganar para seguir con vida

    El segundo encuentro será el masculino entre los Thunders del Instituto Atenea y el Instituto Rubiano (Grupo D).

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Atenea es cuarto con tres puntos, mientras que Rubiano marcha último con dos derrotas.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Ambos necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

    AIP buscará mantener el liderato contra el IPA

    El tercer choque Sub-18 será el femenino entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Green Panthers del Instituto Panamericano.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Green Panthers son terceras con un punto, mientras que la AIP llega invicta con dos victorias. De ganar, se consolidarán en el primer puesto.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Centro Chino Panameño y Moscote, duelo de urgidos

    La jornada cierra con los Warriors del Centro Chino Panameño y el Instituto José Dolores Moscote (Grupo B).

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Warriors son últimos con tres derrotas, mientras que Moscote marcha en media tabla con una victoria y una derrota. Ambos están obligados a ganar para seguir soñando con avanzar.

    Copa Talento Colegial: 8 duelos claves en un sábado vibrante
    Cortesía: Atevo Sports.

    Detalles de los partidos

    El fútbol iniciará desde la mañana del sábado con los siguientes horarios:

    • 11:30 a.m. – Instituto Justo Arosemena vs. International School of Panama (Sub-14 masculino)

    • 1:00 p.m. – Academia Interamericana vs. Colegio Pureza de María (Sub-14 masculino)

    • 2:05 p.m. – Instituto Rubiano vs. Metropolitan School (Sub-14 masculino)

    • 3:10 p.m. – Oxford International School vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-14 masculino)

    • 4:15 p.m. – Instituto Justo Arosemena vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-18 femenino)

    • 5:20 p.m. – Instituto Rubiano vs. Instituto Atenea (Sub-18 masculino)

    • 6:25 p.m. – Academia Interamericana vs. Instituto Panamericano (Sub-18 femenino)

    • 7:30 p.m. – Centro Chino Panameño vs. Instituto José Dolores Moscote (Sub-18 masculino)

    Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

