Copa Talento Colegial: Arranca el segundo semestre con gran expectativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles arranca el segundo semestre de la Copa Talento Colegial con la inauguración de los torneos de las categorías Sub-14 y Sub-18 en las ramas masculinas y femeninas.

El fútbol se distribuirá en dos sedes: los partidos de la división Sub-14, que en esta ocasión consistirán de un encuentro femenino y dos masculinos, se jugarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá. Los tres partidos masculinos de la categoría Sub-18 se disputarán en el COS Sports Plaza de Metropark. La categoría Sub-10 iniciará a partir de octubre.

El pasado sábado 16 de agosto se celebró la entrega de uniformes para una nueva temporada de la Copa Talento Colegial en las categorías Sub-14 y Sub-18 masculinas. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de baloncesto de El Colegio de Panamá. Ese fue el último paso en los preparativos necesarios para la inauguración del torneo del segundo semestre.

¿Qué es la Copa Talento Colegial?

La Copa Talento Colegial, propiedad de Atevo Sports, es uno de los torneos de fútbol privados más numerosos en toda la nación panameña. Fue fundada en 2012, iniciando con las categorías Sub-12 masculina y Sub-14 femenina. Poco a poco se fue expandiendo: en 2014 creció a cuatro categorías masculinas y femeninas, y desde 2024 cuenta con seis divisiones.

Este año compiten en la Copa Talento un total de 34 colegios: 31 particulares y tres oficiales (el Instituto Rubiano, el Instituto José Dolores Moscote y el Instituto Fermín Naudeau).

Las divisiones Sub-8 y Sub-10 se manejan bajo el paraguas de Copa Talento Kids, las Sub-12 y Sub-14 bajo el de Copa Talento Youth, mientras que la Sub-16 y Sub-18 forman parte de la Copa Talento Colegial.

Las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16 se juegan en el primer semestre del año (abril a junio), mientras que las Sub-10, Sub-14 y Sub-18 se juegan en el segundo semestre (agosto a noviembre).

Formato de la Copa Talento Colegial

La Copa Talento es uno de los certámenes más grandes del territorio nacional. Para estos torneos que inician este miércoles:

El Sub-14 femenino cuenta con 10 equipos , divididos en dos grupos de cinco .

El Sub-14 masculino reúne 24 equipos , distribuidos en cuatro grupos de seis .

En el Sub-18 femenino participan 15 equipos , divididos en tres grupos de cinco .

En el Sub-18 masculino, se alcanza un récord de 24 equipos, separados en cuatro grupos de seis.

Los mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, disputados a partido único. Las semifinales y la gran finaltambién se jugarán a partido único, a finales de octubre.

Datos numéricos de esta temporada

En la categoría Sub-14, a lo largo de las 10 semanas de competencia, se jugarán un total de 25 fechas y 94 partidos, de los cuales 80 serán en la fase de grupos y 14 en la fase eliminatoria. En total, la rama masculina disputará 67 partidos, mientras que la femenina tendrá 27.

En la división Sub-18, se jugarán 27 fechas y 104 partidos durante las 10 semanas de competencia: 90 en la fase de grupos y 14 desde cuartos de final en adelante. La rama masculina disputará 67 partidos, mientras que la femenina jugará 37.

En conjunto, entre las categorías Sub-14 y Sub-18, se desarrollarán 198 partidos en 52 fechas oficiales.

Un arranque lleno de intrigas en el Eagles Stadium

La velada Sub-14, en el Eagles Stadium, iniciará con el único partido femenino de la jornada en ambas sedes: Lions del Colegio Real de Panamá vs. Brader Raiders.

A segunda hora, en el primer partido masculino de la división Sub-14, se enfrentarán los Fighting Owls de la Academia Interamericana, campeones defensores, ante los Lions del Colegio Real de Panamá.

En el último partido de la fecha, se medirán los Coyotes del Oxford International y el Magen David Academy. El primer encuentro está programado para iniciar a las 6:15 p.m.

Un inicio de lujo en COS Sports Plaza

La jornada de la categoría Sub-18 comenzará con un duelo histórico: el Instituto José Dolores Moscote, máximo campeón de la Sub-18 masculina, se enfrentará a los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá, colegio con el mayor palmarés general de la Copa (15 títulos masculinos y 11 femeninos).

El segundo enfrentamiento será protagonizado por el Magen David Academy, campeón defensor, que comenzará la defensa de su título frente al Colegio Real de Panamá.

El cierre de la jornada estará a cargo de los Eagles de El Colegio de Panamá contra el Smart Academy. El primer partido de la categoría Sub-18 está programado para iniciar a las 7:15 p.m.