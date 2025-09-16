Panamá, 16 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Copa Talento Colegial: Arranca la quinta semana con doble cartelera

    Jaime Heilbron
    Copa Talento Colegial: Arranca la quinta semana con doble cartelera
    Cortesía: Atevo Sports.

    La Copa Talento Colegial llega a su punto medio este miércoles con el inicio de su quinta semana en una doble cartelera de las categorías Sub-14 y Sub-18. La Sub-14 jugará sus partidos en el COS Sports Plaza, mientras que la Sub-18 lo hará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-14: Seis equipos en busca de mejorar su posición

    En la división Sub-14, seis equipos con realidades distintas buscarán mejorar o afianzar su lugar en la tabla de posiciones con tres partidos de mucha intriga.

    En el primer partido, el Instituto Fermín Nadeau y los Dolphins de la International School of Panama abrirán las acciones con un duelo del Grupo B. Los Dolphins van de terceros con cuatro puntos en dos partidos, mientras que el Fermín Nadeau buscará sus primeros puntos en su cuarta participación, tras iniciar el torneo con tres derrotas que lo tienen en el quinto lugar.

    El segundo enfrentamiento traerá el choque entre el Instituto Cultural Panameño y los Hawks del Magen David Academy por el Grupo C. Con un punto producto de un empate, ambos se encuentran en un cuádruple empate por el tercer lugar del grupo. La diferencia radica en la cantidad de partidos: los Hawks jugarán su cuarto encuentro y el Instituto Cultural su tercero.

    En el cierre de la jornada, los Grizzlies de la United School of Panamá se verán las caras con los Legends de la Academia Hebrea de Panamá. Los Legends marchan quintos en el grupo con un punto en tres partidos, mientras que los Grizzlies están en el sexto lugar con dos derrotas en dos presentaciones.

    Sub-18: Seis equipos con intenciones de afianzarse

    En la categoría Sub-18, el panorama es distinto y el tono de la velada cambia. Aquí veremos a líderes y contendientesque intentarán mantener o mejorar su posición en la tabla.

    Los Titans del Instituto Alberto Einstein pondrán en juego su paso perfecto cuando se enfrenten a primera hora a los Smart Academy Tigers en un duelo del Grupo A. Los Titans marchan primeros con nueve puntos en tres partidos, mientras que los Tigers van quintos con dos derrotas en sus dos primeras salidas.

    El segundo partido será una batalla por el liderato del Grupo D entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Jaguars del Metropolitan School. El IPA es primero con seis puntos en dos partidos, mientras que el MET marcha segundo con cuatro puntos en la misma cantidad de encuentros.

    Los Legends de la Academia Hebrea y los Coyotes del Oxford International School cerrarán la jornada en un partido por el Grupo C. Los Legends ocupan el tercer lugar con cuatro puntos en tres partidos, mientras que los Coyotes se ubican sextos, con tres derrotas en tres partidos.

    Resultados del fin de semana

    El pasado fin de semana, la Copa Talento Colegial cerró su cuarta semana con partidos disputados sábado y domingo en las categorías Sub-14 y Sub-18.

    Sábado 13 de septiembre

    • Colegio Bilingüe de Panamá 0-0 Colegio Real de Panamá – Sub-18 masculino

    • Instituto Rubiano 0-1 Instituto Fermín Naudeau – Sub-18 masculino

    • Centro Chino Panameño 0-4 Instituto Justo Arosemena – Sub-18 masculino

    • El Colegio de Panamá 3-0 Oxford International School – Sub-18 masculino

    • Instituto Rubiano 0-3 Colegio Real de Panamá – Sub-14 femenino

    • Colegio San Agustín 1-0 Instituto Fermín Naudeau – Sub-14 masculino

    • Instituto Justo Arosemena 3-2 Panamerican School – Sub-14 masculino

    • Instituto Cultural Panameño 0-1 El Colegio de Panamá – Sub-14 masculino

    Domingo 14 de septiembre

    • Colegio San Agustín 1-4 International School of Panama – Sub-18 femenino

    • Balboa Academy 1-5 Instituto José Dolores Moscote – Sub-18 femenino

    • Colegio Real de Panamá 3-0 Metropolitan School – Sub-18 femenino

    • Instituto Atenea de Panamá 2-1 International School of Panama – Sub-18 masculino

    • Magen David Academy 0-3 International School of Panama – Sub-14 femenino

    • Instituto Panamericano 2-0 Colegio Brader – Sub-14 masculino

    • Panamerican School 2-0 Academia Hebrea – Sub-14 femenino

    • Colegio La Salle 2-1 Colegio St. Mary’s – Sub-14 masculino

    • El Colegio de Panamá 3-0 Colegio Javier – Sub-14 femenino

    • Academia Interamericana de Panamá 5-1 Instituto Enrico Fermi – Sub-14 masculino

    Detalles del miércoles

    La acción iniciará a las 6:30 p.m. en la división Sub-14 y a las 7:15 p.m. en la categoría Sub-18. Los partidos de la Sub-14 se jugarán en el COS Sports Plaza, mientras que la Sub-18 tendrá lugar en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


