Panamá, 23 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles 24 de septiembre vuelve la acción de la Copa Talento Colegial en sus categorías Sub-14 y Sub-18, con una doble velada definitoria. La Sub-14 jugará en el COS Sports Plaza y la Sub-18 en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-14: duelos de soñadores y líderes aclaran el panorama


    Colegio Javier y José Dolores Moscote buscan acercarse al líder

    La jornada Sub-14 arranca con un duelo interesante entre las Águilas del Colegio Javier y el Instituto José Dolores Moscote por el Grupo C.

    Las Águilas solo han disputado un partido, un empate sin goles ante los Eagles de El Colegio de Panamá, líderes del grupo con 10 puntos en cuatro juegos. Con ese resultado se ubican en el cuarto lugar.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    El Moscote ya disputó tres partidos, logrando una victoria y dos empates. Con cinco puntos, marcha en el segundo puesto del grupo.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Metropolitan School y Colegio Real buscan sumar para seguir soñando

    El segundo cotejo Sub-14 enfrenta a los Jaguars del Metropolitan School y a los Lions del Colegio Real por el Grupo A.

    El Instituto Rubiano lidera con 9 puntos en tres partidos, seguido por la Academia Interamericana con 8 en cuatro juegos.

    Los Jaguars son terceros con 4 puntos en tres partidos (1 victoria, 1 empate y 1 derrota). Si ganan, quedarán a un punto de la Academia Interamericana.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Los Lions marchan sextos con dos derrotas en dos partidos. Deben ganar los tres encuentros restantes para mantener vivas sus opciones de avanzar.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Un Instituto Panamericano ya clasificado se enfrenta a un St. Mary urgido

    El último enfrentamiento Sub-14 será entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Gators del Colegio St. Mary por el Grupo D.

    Los Green Panthers lideran con 9 puntos en tres partidos y ya están clasificados a cuartos de final. Solo los Spartans del Colegio La Salle pueden alcanzarlos en la tabla.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Los Gators son cuartos con 5 puntos en cuatro partidos (1 triunfo, 2 empates y 1 derrota). Si ganan, podrían colocarse momentáneamente en el segundo lugar, aunque dependerán de otros resultados.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Sub-18: duelos de recuperación, posicionamiento y por el honor


    Instituto Fermín Naudeau e ISP buscan recuperarse

    El primer partido será por el Grupo D, entre el Instituto Fermín Naudeau y los Dolphins de la International School of Panama.

    El Fermín Naudeau llega cuarto con 3 puntos en dos partidos. Si gana, se ubicará en el segundo lugar.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Los Dolphins marchan sextos con 1 punto en dos juegos. Si vencen, subirán al tercer puesto, entrando en la pelea por los cuartos de final.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    La Salle y St. Mary buscan seguir en la pelea

    El segundo choque será entre los Spartans del Colegio La Salle y los Gators del Colegio St. Mary, por el Grupo B.

    Los Spartans son terceros con 4 puntos en dos partidos (1 victoria y 1 empate). De ganar, llegarían al primer lugar.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Los Gators son quintos con 3 puntos en dos partidos. Una victoria los pondría en la cima junto al Moscote y al Justo Arosemena, en un triple empate con 6 puntos.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Colegio Javier se mide a un Smart Academy ya eliminado

    El último duelo será por el Grupo C, entre los Tigers del Smart Academy y las Águilas del Colegio Javier.

    El líder del Grupo C ya está definido: los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein, con 5 victorias en cinco partidos.

    Los Tigers no suman puntos en tres partidos y ya no pueden alcanzar a los Eagles de El Colegio de Panamá (7 puntos). Jugarán por el honor.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Las Águilas tienen 3 puntos en dos partidos. Si ganan, llegarán a 6 puntos y se pondrán terceras, con un partido menos que los Eagles.

    Copa Talento Colegial: Arranca la sexta semana con doble cartelera
    Detalles de la doble jornada

    • Sub-14: desde las 6:30 p.m. en el COS Sports Plaza de Metropark.

    • Sub-18: desde las 7:15 p.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


