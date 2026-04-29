Panamá, 29 de abril del 2026

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    Copa Talento Colegial cerró una primera semana vibrante

    El fútbol de la Copa Talento Colegial vivió un intenso fin de semana con goleadas, empates y partidos cerrados en todas sus categorías en el Eagles Stadium.

    Jaime Heilbron Ortega
    Copa Talento Colegial cerró una primera semana vibrante
    La Copa Talento Colegial tuvo un itinerario cargado de acción el pasado fin de semana. Cortesía: Atevo Sports.

    Este fin de semana dio inicio la actividad en las categorías Sub-8 y Sub-12, mientras que la Sub-16 continuó su calendario, con jornadas tanto el sábado como el domingo. Todos los partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-8: Victorias contundentes y por la mínima marcan la pauta

    La categoría Sub-8 abrió la actividad con la victoria 4-0 de los Spartans del Colegio La Salle sobre el Colegio San Agustín, con goles de Félix Piñango, Santiago Franklin, Lucas Marchore y Lorenzo Arteaga.

    Luego, los Fighting Owls de la Academia Interamericana golearon 6-1 a los Jaguars del Metropolitan School. Iker Gundin y Andrés Voloj marcaron dobletes, mientras que Mateo Romagoso anotó el sexto. Emilio Torres descontó para el MET.

    El Instituto Justo Arosemena venció 4-1 a los Mustangs del Panamerican School, con triplete de José Pinzón y otro tanto de Ethan Pinzón. Dylan NG marcó para los Mustangs.

    Los Hawks del Magen David Academy superaron 2-1 a los Eagles de El Colegio de Panamá, con doblete de Adam Blitz, mientras que Nicolás Ojeda descontó.

    En otro duelo, los Lions del Colegio Real vencieron por la mínima a los Grizzlies del United School of Panama, con gol de Nicolás Vergara.

    La jornada cerró con el triunfo 4-1 de los Dolphins del ISP sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein, con doblete de Luis Rojer y goles de Nicolás Cañizales y Thiago Tena. Meir Pleck anotó para los Titans.

    Sub-12 femenina: Blanqueadas y triunfos ajustados

    El Colegio San Agustín venció 2-0 a las Lions del Colegio Real, con goles de Leah Lange y Sofía Rangel.

    Las Fighting Owls derrotaron 1-0 a las Mustangs, con anotación de Valentina Suero.

    Las Águilas del Colegio Javier golearon 4-0 a las Brader Raiders, con doblete de Zoe Salinas y goles de Victoria Palma y María Montilla.

    Las Dolphins del ISP vencieron 2-0 a las Hawks del Magen David Academy, con tantos de Nicole Rodas y Julieta Ramírez.

    Las Legends de la Academia Hebrea superaron 2-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Sophia Eshkenazi y Esther Azrak.

    Finalmente, las Titans del Instituto Alberto Einstein derrotaron 2-1 a las Spartans del Colegio La Salle, con doblete de Sarah Solomon, mientras que Ana Sofía Díaz descontó.

    Sub-12 masculina: Empates, blanqueadas y goleadas

    Los Jaguars del MET y los Spartans de La Salle empataron 0-0, mientras que los Dolphins del ISP vencieron 1-0 al IPA, con gol de Julián Ferris.

    Los Legends de la Academia Hebrea golearon 4-0 a los Thunders del Atenea, con anotaciones de Daniel Somej, Saúl Schwartz, Daniel Fnounou Attie y Daniel Bassan.

    Los Titans del Einstein superaron 6-0 a los Wolves del Pureza de María, con triplete de Joseph Nehmad Faskha y goles de Asher Benzaquen, Isaac Malca y Adam Nemad.

    Los Fighting Owls derrotaron 5-2 al IJA, con dobletes de Thiago El Eyssami y Mateo Tapia, además de un tanto de Luca Palma. Franklin Sanjur anotó para el IJA.

    El Colegio Episcopal de Panamá y The Oxford School empataron 2-2, con goles de Andrés Reyes y Mario Herrerapara el Episcopal, y de Thiago Alfaro y Jorge Cordero para Oxford.

    Sub-16 femenina: Triunfos por la mínima

    Las Spartans del Colegio La Salle vencieron 1-0 a las Thunders del Atenea, con gol de Yanelis Hawkins.

    Las Fighting Owls superaron 1-0 a las Mustangs, con tanto de Valeria Arias.

    El Instituto Enrico Fermi derrotó 2-1 al ISP, con goles de Lia Montenegro e Isabella Stapf, mientras que Agustina Martínez De Hoz descontó.

    Sub-16 masculina: Blanqueadas, empates y goleadas

    Los Lions del Colegio Real vencieron 3-0 al Kings College School, con goles de Luis Milord, Eduardo Darr y Rodrigo Quijano.

    Los Jaguars del MET superaron 4-0 al Instituto Fermín Naudeau, con anotaciones de Luke Benjamin, Máximo Bienenwald, Luca Melani y Pablo Martínez.

    El Instituto Rubiano y el Colegio Episcopal San Cristóbal empataron 2-2, con goles de Aldahir Moreno y Juan Pineda para el Rubiano, y de Xavier Cavalli y Ernesto Núñez para el Episcopal.

    En el cuarto partido, hubo un empate 0-0 entre el Colegio Bilingüe de Panamá y el Instituto Justo Arosemena.

    El quinto choque del fin de semana fue un empate sin goles entre los Hawks del Magen David Academy y los Eagles de El Colegio de Panamá, mientras que en el penúltimo los Brader Raiders derrotaron por la mínima a los Dolphins de la International School of Panama con gol de Diego Downs.

    La jornada cerró con la victoria por 6-2 de los Legends de la Academia Hebrea sobre los Mustangs del Panamerican School. Yoel Bekmuan marcó un triplete, Henry Ashkenazi un doblete y Daniel Movazeb aportó un gol, mientras que Gabriel Gómez y Adrián Luque anotaron para los Mustangs.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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