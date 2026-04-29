Copa Talento Colegial cerró una primera semana vibrante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fútbol de la Copa Talento Colegial vivió un intenso fin de semana con goleadas, empates y partidos cerrados en todas sus categorías en el Eagles Stadium.

Este fin de semana dio inicio la actividad en las categorías Sub-8 y Sub-12, mientras que la Sub-16 continuó su calendario, con jornadas tanto el sábado como el domingo. Todos los partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Victorias contundentes y por la mínima marcan la pauta

La categoría Sub-8 abrió la actividad con la victoria 4-0 de los Spartans del Colegio La Salle sobre el Colegio San Agustín, con goles de Félix Piñango, Santiago Franklin, Lucas Marchore y Lorenzo Arteaga.

Luego, los Fighting Owls de la Academia Interamericana golearon 6-1 a los Jaguars del Metropolitan School. Iker Gundin y Andrés Voloj marcaron dobletes, mientras que Mateo Romagoso anotó el sexto. Emilio Torres descontó para el MET.

El Instituto Justo Arosemena venció 4-1 a los Mustangs del Panamerican School, con triplete de José Pinzón y otro tanto de Ethan Pinzón. Dylan NG marcó para los Mustangs.

Los Hawks del Magen David Academy superaron 2-1 a los Eagles de El Colegio de Panamá, con doblete de Adam Blitz, mientras que Nicolás Ojeda descontó.

En otro duelo, los Lions del Colegio Real vencieron por la mínima a los Grizzlies del United School of Panama, con gol de Nicolás Vergara.

La jornada cerró con el triunfo 4-1 de los Dolphins del ISP sobre los Titans del Instituto Alberto Einstein, con doblete de Luis Rojer y goles de Nicolás Cañizales y Thiago Tena. Meir Pleck anotó para los Titans.

Sub-12 femenina: Blanqueadas y triunfos ajustados

El Colegio San Agustín venció 2-0 a las Lions del Colegio Real, con goles de Leah Lange y Sofía Rangel.

Las Fighting Owls derrotaron 1-0 a las Mustangs, con anotación de Valentina Suero.

Las Águilas del Colegio Javier golearon 4-0 a las Brader Raiders, con doblete de Zoe Salinas y goles de Victoria Palma y María Montilla.

Las Dolphins del ISP vencieron 2-0 a las Hawks del Magen David Academy, con tantos de Nicole Rodas y Julieta Ramírez.

Las Legends de la Academia Hebrea superaron 2-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Sophia Eshkenazi y Esther Azrak.

Finalmente, las Titans del Instituto Alberto Einstein derrotaron 2-1 a las Spartans del Colegio La Salle, con doblete de Sarah Solomon, mientras que Ana Sofía Díaz descontó.

Sub-12 masculina: Empates, blanqueadas y goleadas

Los Jaguars del MET y los Spartans de La Salle empataron 0-0, mientras que los Dolphins del ISP vencieron 1-0 al IPA, con gol de Julián Ferris.

Los Legends de la Academia Hebrea golearon 4-0 a los Thunders del Atenea, con anotaciones de Daniel Somej, Saúl Schwartz, Daniel Fnounou Attie y Daniel Bassan.

Los Titans del Einstein superaron 6-0 a los Wolves del Pureza de María, con triplete de Joseph Nehmad Faskha y goles de Asher Benzaquen, Isaac Malca y Adam Nemad.

Los Fighting Owls derrotaron 5-2 al IJA, con dobletes de Thiago El Eyssami y Mateo Tapia, además de un tanto de Luca Palma. Franklin Sanjur anotó para el IJA.

El Colegio Episcopal de Panamá y The Oxford School empataron 2-2, con goles de Andrés Reyes y Mario Herrerapara el Episcopal, y de Thiago Alfaro y Jorge Cordero para Oxford.

Sub-16 femenina: Triunfos por la mínima

Las Spartans del Colegio La Salle vencieron 1-0 a las Thunders del Atenea, con gol de Yanelis Hawkins.

Las Fighting Owls superaron 1-0 a las Mustangs, con tanto de Valeria Arias.

El Instituto Enrico Fermi derrotó 2-1 al ISP, con goles de Lia Montenegro e Isabella Stapf, mientras que Agustina Martínez De Hoz descontó.

Sub-16 masculina: Blanqueadas, empates y goleadas

Los Lions del Colegio Real vencieron 3-0 al Kings College School, con goles de Luis Milord, Eduardo Darr y Rodrigo Quijano.

Los Jaguars del MET superaron 4-0 al Instituto Fermín Naudeau, con anotaciones de Luke Benjamin, Máximo Bienenwald, Luca Melani y Pablo Martínez.

El Instituto Rubiano y el Colegio Episcopal San Cristóbal empataron 2-2, con goles de Aldahir Moreno y Juan Pineda para el Rubiano, y de Xavier Cavalli y Ernesto Núñez para el Episcopal.

En el cuarto partido, hubo un empate 0-0 entre el Colegio Bilingüe de Panamá y el Instituto Justo Arosemena.

El quinto choque del fin de semana fue un empate sin goles entre los Hawks del Magen David Academy y los Eagles de El Colegio de Panamá, mientras que en el penúltimo los Brader Raiders derrotaron por la mínima a los Dolphins de la International School of Panama con gol de Diego Downs.

La jornada cerró con la victoria por 6-2 de los Legends de la Academia Hebrea sobre los Mustangs del Panamerican School. Yoel Bekmuan marcó un triplete, Henry Ashkenazi un doblete y Daniel Movazeb aportó un gol, mientras que Gabriel Gómez y Adrián Luque anotaron para los Mustangs.