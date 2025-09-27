Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo culmina la sexta semana de la Copa Talento Colegial con una cartelera de 10 partidos repartidos en las divisiones Sub-18 y Sub-14.

Sub-18: Cuatro partidos definitorios rumbo a cuartos de final

La jornada abrirá a las 8:00 a.m. con las Dragons del Balboa Academy frente a las Green Panthers del Instituto Panamericano por el Grupo B.

Las Green Panthers, cuartas con un punto, ya no pueden tomar el cupo directo, pero necesitan ganar para aspirar a clasificar como mejor tercero.

Las Dragons, quintas con dos derrotas, deben sumar para seguir vivas en la competencia.

A las 9:05 a.m., los Otters del Instituto Bilingüe Internacional buscarán sorprender a los Brader Raiders en el Grupo A masculino.

Los Otters, sextos con un punto, están obligados a ganar por amplio margen.

Los Raiders, líderes y ya clasificados, asegurarán el primer lugar si triunfan.

El tercer duelo será a las 10:10 a.m. en la rama femenina: Legends de la Academia Hebrea vs. Dolphins del ISP, ambas con tres puntos en el Grupo A.

Si ganan las Legends, marcarán diferencia.

Si lo hacen las Dolphins, quedarán en posición privilegiada para avanzar.

El cierre Sub-18 será a las 11:15 a.m. con el Instituto Justo Arosemena (IJA) contra los Fighting Owls de la AIP en el Grupo B masculino.

El IJA es tercero con seis puntos y busca mantenerse en la pelea.

Los Fighting Owls, cuartos con cuatro en dos juegos, dependen de sí mismos para avanzar.

Sub-14: Los clasificados empiezan a definirse

El telón se abrirá a la 1:00 p.m. con el Instituto Fermín Naudeau vs. Instituto Alberto Einstein en el Grupo B. Ambos tienen cuatro derrotas y disputan el honor por el quinto lugar.

A las 2:05 p.m., las Dolphins del ISP se enfrentarán a las Legends de la AHP en el Grupo B femenino.

Las Dolphins, terceras con cinco puntos, asegurarán un puesto de privilegio si ganan.

Las Legends, cuartas con tres, podrían clasificar con una victoria o incluso un empate.

El tercer choque será a las 3:10 p.m. entre los Green Panthers del IPA y los Spartans de La Salle en el Grupo D masculino.

Los Green Panthers lideran con 10 puntos y ya están clasificados; una victoria les asegura el primer lugar.

Los Spartans, terceros con seis en dos juegos, pueden tomar el control si triunfan.

El cuarto partido se disputará a las 4:15 p.m. con las Fighting Owls de la AIP frente a las Hawks del Magen David Academy en el Grupo B femenino.

Las Hawks, con tres derrotas, están virtualmente eliminadas.

Las Fighting Owls, líderes con siete puntos, asegurarán el primer lugar si ganan.

A las 5:20 p.m., las Águilas del Colegio Javier buscarán puntos vitales contra los Hawks del Magen David Academy en el Grupo C masculino.

Los Hawks, con un punto en cuatro juegos, ya no tienen opciones.

Las Águilas, con cuatro puntos en dos partidos, pueden seguir soñando con cuartos de final.

La jornada cerrará a las 6:30 p.m. con el Colegio San Agustín contra los Mustangs del Panamerican School en el Grupo B masculino.

San Agustín, cuarto con seis puntos, debe ganar para seguir en carrera.

Los Mustangs, terceros con siete, necesitan golear y esperar resultados para clasificar.

Toda la jornada se disputará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.