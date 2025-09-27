Panamá, 27 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TEEN SPORT

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo culmina la sexta semana de la Copa Talento Colegial con una cartelera de 10 partidos repartidos en las divisiones Sub-18 y Sub-14.

    Sub-18: Cuatro partidos definitorios rumbo a cuartos de final

    La jornada abrirá a las 8:00 a.m. con las Dragons del Balboa Academy frente a las Green Panthers del Instituto Panamericano por el Grupo B.

    Las Green Panthers, cuartas con un punto, ya no pueden tomar el cupo directo, pero necesitan ganar para aspirar a clasificar como mejor tercero.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Dragons, quintas con dos derrotas, deben sumar para seguir vivas en la competencia.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    A las 9:05 a.m., los Otters del Instituto Bilingüe Internacional buscarán sorprender a los Brader Raiders en el Grupo A masculino.

    Los Otters, sextos con un punto, están obligados a ganar por amplio margen.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Raiders, líderes y ya clasificados, asegurarán el primer lugar si triunfan.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer duelo será a las 10:10 a.m. en la rama femenina: Legends de la Academia Hebrea vs. Dolphins del ISP, ambas con tres puntos en el Grupo A.

    Si ganan las Legends, marcarán diferencia.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Si lo hacen las Dolphins, quedarán en posición privilegiada para avanzar.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    El cierre Sub-18 será a las 11:15 a.m. con el Instituto Justo Arosemena (IJA) contra los Fighting Owls de la AIP en el Grupo B masculino.

    El IJA es tercero con seis puntos y busca mantenerse en la pelea.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Fighting Owls, cuartos con cuatro en dos juegos, dependen de sí mismos para avanzar.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-14: Los clasificados empiezan a definirse

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    El telón se abrirá a la 1:00 p.m. con el Instituto Fermín Naudeau vs. Instituto Alberto Einstein en el Grupo B. Ambos tienen cuatro derrotas y disputan el honor por el quinto lugar.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    A las 2:05 p.m., las Dolphins del ISP se enfrentarán a las Legends de la AHP en el Grupo B femenino.

    Las Dolphins, terceras con cinco puntos, asegurarán un puesto de privilegio si ganan.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Legends, cuartas con tres, podrían clasificar con una victoria o incluso un empate.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer choque será a las 3:10 p.m. entre los Green Panthers del IPA y los Spartans de La Salle en el Grupo D masculino.

    Los Green Panthers lideran con 10 puntos y ya están clasificados; una victoria les asegura el primer lugar.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Spartans, terceros con seis en dos juegos, pueden tomar el control si triunfan.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    El cuarto partido se disputará a las 4:15 p.m. con las Fighting Owls de la AIP frente a las Hawks del Magen David Academy en el Grupo B femenino.

    Las Hawks, con tres derrotas, están virtualmente eliminadas.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Fighting Owls, líderes con siete puntos, asegurarán el primer lugar si ganan.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    A las 5:20 p.m., las Águilas del Colegio Javier buscarán puntos vitales contra los Hawks del Magen David Academy en el Grupo C masculino.

    Los Hawks, con un punto en cuatro juegos, ya no tienen opciones.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Águilas, con cuatro puntos en dos partidos, pueden seguir soñando con cuartos de final.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    La jornada cerrará a las 6:30 p.m. con el Colegio San Agustín contra los Mustangs del Panamerican School en el Grupo B masculino.

    San Agustín, cuarto con seis puntos, debe ganar para seguir en carrera.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Mustangs, terceros con siete, necesitan golear y esperar resultados para clasificar.

    Copa Talento Colegial: Culmina sexta semana con algunas definiciones
    Cortesía: Atevo Sports.

    Toda la jornada se disputará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


