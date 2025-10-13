Copa Talento Colegial: Definidos los clasificados a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana, la Copa Talento Colegial cerró su temporada regular con definiciones cardíacas que terminaron de determinar los clasificados a cuartos de final. Ambas veladas, tanto la del sábado como la del domingo, se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Moscote, La Salle y AIP tuvieron un cierre de infarto

El primer partido del fin de semana en la categoría Sub-18 fue la victoria por 4-3 de los Coyotes del Oxford International School sobre los Tigers del Smart Academy. Por los Coyotes, Ian Hanks, con un triplete, y Santiago Calderón marcaron los goles, mientras que Juan Moreno, Santiago Garrido y Ariel Murillo anotaron para los Tigers.

A ese partido lo siguió el empate 1-1 entre el Instituto Atenea y el Instituto Fermín Naudeau, con goles de Basilio Barahona para el Atenea y Jeremías Villaverde para el Naudeau.

El tercer duelo del fin de semana fue el domingo entre el Instituto Justo Arosemena y las Balboa Dragons. El IJA se impuso 3-0 con un doblete de Reyshell Mitchel y un gol de Jennifer Herrera.

El cuarto encuentro en la categoría Sub-18 fue la victoria por la mínima en rama masculina del Instituto Rubiano sobre los Dolphins de la International School, con un gol de Joriel Linares en el minuto 33.

En el quinto partido, las Dolphins de la International School of Panama vencieron 3-0 a las Coyotes del Oxford International School. El doblete de Suzanne Hoffman (13′ y 15′) y el gol de Sofía Alfaro (23′) sirvieron para clasificar a las Dolphins a los cuartos de final.

La división Sub-18 dejó lo mejor para el final, con dos partidazos consecutivos el domingo por la noche que definieron los clasificados del Grupo B.

En el penúltimo enfrentamiento del fin de semana, se midieron el Instituto José Dolores Moscote y los Spartans del Colegio La Salle. Los Spartans hubiesen asegurado la clasificación con un empate, y el primer lugar con una victoria, mientras que al Moscote solo le valía ganar.

El doblete de Jesús Oliveros (4′ y 33′) fue trascendental para que el Moscote se llevara la victoria por 2-1. Edwin Cárdenas Solís había empatado momentáneamente para los Spartans en el minuto 19.

Con el primer clasificado del Grupo B ya definido, y a falta del último, todas las miradas de la categoría —especialmente la de los Spartans de La Salle— se enfocaron en el partido entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Warriors del Centro Chino Panameño.

Entrando al partido con ocho puntos, y dado que con la victoria del Moscote se habían igualado los 10 puntos del Colegio La Salle, a la AIP solo le valía la victoria.

Además, estaban en una situación peculiar: si empataban o perdían, quedaban eliminados, pero si ganaban, no solo clasificaban, sino que lo hacían como primeros del grupo.

A los Fighting Owls no les tardó mucho entrar en calor, abriendo el marcador en el minuto 7 por medio de Thiago Chalmers. Siete minutos después, Mario De la Guardia extendió la ventaja y Julián Guardia anotó en el minuto 18 para un cómodo 3-0 al finalizar la primera mitad.

Un segundo gol de De la Guardia en el complemento sentenció el partido y envió a los Fighting Owls a los cuartos de final como líderes del Grupo B, escoltados por el Instituto José Dolores Moscote.

Sub-14: Colegio La Salle cierra con autoridad e Instituto Rubiano gana el Grupo A en un final agónico

El primer partido de la división Sub-14 fue el triunfo sabatino de los Spartans del Colegio La Salle sobre los Grizzlies del United School of Panama por 11-0. Tripletes de Mike Moreno y Lucas González, un doblete de Leonel Vásquez y anotaciones de Felipe Paz, Manuel Lambert y J. Ortiz ayudaron a los Spartans a cerrar una fase de grupos impecable.

El siguiente encuentro fue la victoria por 4-1 de los Wolves del Colegio Pureza de María sobre los Lions del Colegio Real, con goles de Andre Anaya, Adrián Pineda y Omar Herrera.

En el tercer cotejo, el Instituto Cultural derrotó 5-0 a los Coyotes del Oxford International School, con goles de Ian Luca Van Valkenhoef, Alejandro Henry, Cristian Montagne, Sebastián Limón y Fernando Centella.

El cuarto encuentro del fin de semana, que cerró el sábado, tuvo al Instituto Rubiano, flamante medallista de bronce en los Juegos Codicader, buscando el pase a la siguiente ronda ante el Instituto Enrico Fermi. Michael Merchant abrió el marcador en el minuto 23, asegurando momentáneamente el liderato y la clasificación.

Un autogol en el minuto 40 empató el partido y el Fermi tuvo incluso oportunidades para ganarlo, pero con el empate final, el Rubiano aseguró su pase a cuartos. Para obtener el primer lugar, debía ganar al día siguiente.

El duelo entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y el Instituto Rubiano le dio un cierre con broche de oro a la temporada regular. A los Fighting Owls solo les servía ganar, mientras que el Rubiano, ya clasificado, con un empate aseguraba el primer puesto.

Un zapatazo de tiro libre de Peter Cordovez en el minuto 43 puso a delirar al banquillo de la AIP, ya que ese golazo los impulsaba a cuartos de final y al liderato del grupo. Sin embargo, tres minutos después, un golazo de Jesús Valencia empató las acciones para el Rubiano.

El empate final significó la clasificación del Instituto Rubiano como primero del grupo y de los Jaguars del Metropolitan School como segundos.

Se vienen los cuartos de final

Este miércoles inician los cuartos de final con una doble cartelera en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá y en el COS Sports Plaza. La acción continuará el fin de semana, con partidos el sábado y domingo en el Eagles Stadium.