Copa Talento Colegial: emoción, penales y goles en el cierre de los cuartos de final

Este pasado fin de semana cerró la fase de cuartos de final de la Copa Talento Colegial. Ambas jornadas de sábado y domingo se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Goleadas, blanqueadas y penales

El primer partido de cuartos de final fue el duelo masculino del sábado entre los Spartans del Colegio La Salle y los Jaguars del Metropolitan School. Los Spartans triunfaron 3-0 con goles de Leonel Vásquez, Alester Gómez y un autogol.

El segundo cotejo fue entre el Instituto Rubiano y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Green Panthers ganaron 4-2 en los penales tras un empate sin goles.

El tercer choque fue entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Brader Raiders. Las Fighting Owls ganaron 5-0, con goles de Natalia Parada, Evy Cardoze, Alexandra Moscoso y un doblete de Elain Brin.

El cuarto encuentro fue el duelo entre los Dolphins de la International School of Panama y las Águilas del Colegio Javier. Los Dolphins revirtieron una desventaja de 2-0 para empatar con goles de Eli Hesler y Nicolás Betancourt, y avanzar en penales 3-1. Por las Águilas anotaron Piero Rotandaro y Alexander Pasco.

El último enfrentamiento por cuartos de final de la Sub-14 fue el domingo entre las Lions del Colegio Real y las Legends de la Academia Hebrea. Las Lions obtuvieron un triunfo categórico 8-0, con goles de Camila Díaz, Sofía Rodríguez y Adriana Córdoba, un doblete de Mikaela Palma y un triplete de Isabella Dos Santos.

Sub-18: Goleadas, blanqueadas y penales

El primer partido Sub-18 fue el sábado por la rama femenina entre el Instituto Rubiano y las Jaguars del Metropolitan School. Las Jaguars ganaron 2-0 con goles de Nour El Rada y María Duarte.

El segundo duelo fue la victoria 1-0 de los Green Panthers del Instituto Panamericano sobre los Brader Raiders. El autor del gol fue Germán Umaña.

El tercer cotejo Sub-18 del fin de semana fue el domingo en la rama masculina entre los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote. El Moscote se llevó la victoria 2-0, con goles de Francisco Bonilla y Rolando Álvarez.

El cuarto partido fue en la rama femenina, repitiendo los equipos del choque anterior, pero con un desenlace diferente. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, las Titans se impusieron 4-3 en penales sobre el Moscote.

El siguiente enfrentamiento masculino fue entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Eagles de El Colegio de Panamá. Impulsados por un gran primer tiempo, los Fighting Owls aseguraron su pase a semifinales con un doblete de Ignacio Guardiola y goles de Remo Watson y Thiago Chalmers. Santiago Carrizo descontó para los Eagles.

El último partido de cuartos de final fue entre las Legends de la Academia Hebrea y las Lions del Colegio Real. Tras empatar 1-1, las Lions ganaron 5-4 en penales. Por las Legends anotó Vicky Kupershmith y por las Lions Nelly Robles.

Se vienen las semifinales

Las semifinales de la Copa Talento Colegial se disputarán este miércoles en doble jornada. La categoría Sub-14 jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, y la Sub-18 lo hará en el COS Sports Plaza de Metropark.