    Copa Talento Colegial: emociones, goleadas y empates en la quinta semana

    Jaime Heilbron
    Daniel Feliu de los Brader Raiders celebra uno de sus goles en la victoria por 2-0 de su equipo ante el Colegio Real, que valió para alcanzar el primer lugar del Grupo A. Cortesía: Atevo Sports.

    La Copa Talento Colegial cerró su quinta semana con una cartelera completa de 10 partidos este domingo. Todos los encuentros se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-14: victoria agónica, blanqueadas y un empate sin goles

    La jornada abrió con el duelo masculino entre los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y los Brader Raiders. Los Legends se llevaron los tres puntos con goles de Jaim Eshkenazi (14’) y Joseph Azrak (52’) en la última jugada. Felipe Jiménez (50’) había descontado para los Raiders de tiro libre.

    En el segundo partido, las Fighting Owls de la Academia Interamericana derrotaron 2-0 a las Mustangs del Panamerican School, con doblete de Alexandra Moscoso (9’, 37’).

    El tercer encuentro fue en la rama masculina entre los Mustangs del Panamerican School y los Titans del Instituto Alberto Einstein. Los Mustangs ganaron 2-0 con doblete de Sebastián Villarreal (31’, 41’).

    El último enfrentamiento Sub-14 de la mañana fue entre las Lions del Colegio Real y las Eagles de El Colegio de Panamá, que terminó en un empate sin goles.

    Sub-18: goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

    La tarde abrió con el choque femenino entre el Instituto Rubiano y las Legends de la Academia Hebrea de Panamá. Tres goles de Analía Arosemena (3) le dieron el triunfo 3-0 al Rubiano.

    El siguiente encuentro Sub-18 fue en la rama masculina entre los Hawks del Magen David Academy y los Otters del Instituto Bilingüe Internacional. Los Hawks remontaron para ganar 2-1, con doblete de Adam Edde (8’, 18’). Los Otters se habían adelantado con gol de Osiel Jiménez (3’).

    En el tercer cotejo femenino, las Warriors del Centro Chino Panameño cayeron 0-4 ante las Titans del Instituto Alberto Einstein, con goles de Natalie Farberoff (15’), Natalie Setton (25’), Melanie Hamoui (27’) y Talia Furman (30’).

    El cuarto enfrentamiento masculino fue entre los Lions del Colegio Real y los Brader Raiders. Los Raiders ganaron 2-0 con doblete de Daniel Feliu (18’, 37’).

    En el penúltimo encuentro, las Jaguars del Metropolitan School golearon 4-0 a las Spartans del Colegio La Salle. Los tantos fueron de Victoria Navarro (4’), un doblete de María Duarte De Oliveira (10’, 48’) y Nour El Rada (19’).

    El último partido de la jornada fue en la rama masculina entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y las Eagles de El Colegio de Panamá. Los Titans remontaron para imponerse 2-1, con goles de Jonathan Attias (15’) y Daniel Tsabar (32’), luego de que Fiorentino Tizzoni (1’) adelantara a las Eagles.

    La acción continúa

    La Copa Talento Colegial volverá este miércoles con una doble jornada de las categorías Sub-14 y Sub-18 masculinas. La cartelera Sub-14 será en el COS Sports Plaza, mientras que la Sub-18 se jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

