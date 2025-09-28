Copa Talento Colegial: Empates, goleadas y una clasificación aún abierta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial vivió este sábado una jornada que, por un lado, aclaró el panorama de clasificación a cuartos de final, y por otro, lo complicó para varios equipos. Todos los partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Empates, blanqueadas y victorias contundentes

El primer partido fue entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y el Instituto Fermín Naudeau. El resultado final fue un 0-0 que dejó a los Green Panthers con ocho puntos en cuatro juegos, mientras que el Naudeau quedó con cuatro en cuatro, ya eliminados.

En el segundo encuentro, los Jaguars del Metropolitan School vencieron al Instituto Rubiano por 2-0, con goles de Alessandro Carretero (16’, penal) y Alexander Ángel (47’). Con este triunfo, los Jaguars alcanzaron al IPA en el liderato con ocho puntos, mientras que el Rubiano quedó en el quinto puesto con tres unidades, también eliminado.

El tercer cotejo terminó en un empate 2-2 entre los Gators del Colegio St. Mary y el Instituto José Dolores Moscote. Por los Gators anotaron Juan Cedeño (15’) y Ariel Ortega (23’), mientras que por el Moscote marcaron Carlos Lewis (25’, penal) y Rolando Álvarez (31’, penal). El Moscote se mantiene en el segundo lugar con siete puntos, y St. Mary en el cuarto con cuatro.

El cuarto enfrentamiento fue el único femenino de la categoría del día: las Coyotes del Oxford International School cayeron 3-0 ante el Colegio San Agustín, con goles de Ana Lucía González (13’), Galit Palma (26’) y Anna Sophia Espino (38’). El triunfo dejó al San Agustín en un triple empate por el segundo lugar con tres puntos, mientras que las Coyotes quedaron en el quinto puesto.

Sub-14: Goleadas, blanqueadas y victorias por la mínima

El primer partido fue entre las Águilas del Colegio Javier y las Brader Raiders. Las Raiders se impusieron por 3-0, gracias a un doblete de Lola Ortega (2’, 29’) y un tanto de Lilian Borg (44’). Con esta victoria, el Brader aseguró su pase a cuartos de final en el cuarto lugar.

El segundo encuentro masculino enfrentó a los Jaguars del Metropolitan School con los Wolves del Colegio Pureza de María. Los Jaguars golearon por 4-1, con dobletes de Leo Mannaert (4’, 10’) y Tarek Waked (12’, 22’). Omar Herrera (42’) descontó para los Wolves. Con el triunfo, los Jaguars se colocaron líderes temporales del Grupo A con 10 puntos en cinco juegos.

En la rama femenina, las Eagles de El Colegio de Panamá, ya clasificadas, vencieron al Instituto Rubiano por la mínima: 1-0 con gol de Alexa Decerega (6’). Las Eagles cierran la fase de grupos con ocho puntos y el segundo lugar del Grupo A, mientras que el Rubiano termina con siete unidades y el tercer puesto.

El último partido fue en la rama masculina entre el Instituto José Dolores Moscote y las Eagles de El Colegio de Panamá. Los Eagles ganaron por 1-0, con gol de Benjamín Arrocha (10’).

Con este resultado, los Eagles aseguraron su pase a cuartos como líderes del grupo, mientras que el Moscote, con cinco puntos y todos sus partidos jugados, quedó virtualmente eliminado.