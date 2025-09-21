Copa Talento Colegial: goles, empates y triunfos en una emocionante jornada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial siguió la acción de su quinta semana con una cartelera de ocho partidos este sábado. Todos los encuentros se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: goleadas, victorias ajustadas y empates sorpresivos

La jornada inició con el duelo de líderes del Grupo B entre el Instituto Justo Arosemena y los Dolphins de la International School of Panama. Los Dolphins se llevaron la victoria 1-0, con gol de José Tomás Herrera (10’).

Con el triunfo, la ISP suma 10 puntos y aún le queda un partido, mientras que el IJA completó la fase de grupos con 12 puntos en cinco encuentros.

En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana empataron 1-1 ante los Wolves del Colegio Pureza de María. Peter Guardia (25’) abrió el marcador para la AIP, pero Omar Herrera (45’) igualó de penal.

El tercer partido enfrentó al Instituto Rubiano contra los Jaguars del Metropolitan School. El Rubiano goleó 4-0, con doblete de Michael Merchant (6’, 29’) y goles de Jesús Valencia (9’) y Chaymir Toyloy (25’).

Con esta victoria y el empate de la AIP, el Rubiano tomó el liderato del Grupo A con un partido menos.

El último encuentro Sub-14 terminó en un empate sin goles entre los Coyotes del Oxford International School y el Instituto José Dolores Moscote.

Sub-18: tarde de goleadas

El primer duelo Sub-18 fue victoria 3-0 para el Moscote ante el Instituto Justo Arosemena. Jozuanys Santos (4’, 34’) anotó doblete y Roseline Jiménez (30’) completó la cuenta.

El Instituto Rubiano venció 5-1 a los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. Jesús Valencia (20’, 31’, 38’) firmó un triplete, acompañado por goles de Joriel Linares (13’) y Abdías Brías (33’). Rafael Águila (46’) descontó para Atenea.

Las Fighting Owls de la Academia Interamericana triunfaron con un 10-0 ante el Instituto Panamericano, diezmado por ausencias. Dobletes de Miranda Albert, Verónica Latorraca, Sofía Gamecho e Isabel Maduro, más tantos de Athena Parilli y Alexandra Guinard, sellaron la goleada.

En el cierre de la jornada, el Instituto José Dolores Moscote derrotó 3-0 a los Warriors del Centro Chino Panameño.

Goles de Jesús Oliveros (5’), Johan Pizón (12’, de penal) y Francisco Barrios (29’) sellaron el triunfo.