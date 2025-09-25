Copa Talento Colegial: sexta semana con remontadas y victorias de oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento inició su sexta semana con una doble cartelera llena de emociones en sus categorías Sub-14 y Sub-18. Seis partidos, entre COS Sports Plaza (Sub-14) y Eagles Stadium (Sub-18), trajeron goles, buen fútbol y altas vibraciones.

Sub-18: Remontadas y victorias por la mínima

El primer partido de la categoría Sub-18 fue entre el Instituto Fermín Naudeau y los Dolphins de la International School of Panama. El inicio mostró a ambos equipos intentando establecer su ritmo de juego, pero sin mucho éxito.

Los primeros 15 minutos fueron una batalla en el medio campo. Las únicas ocasiones de gol vinieron por medio del balón parado. La primera fue para los Dolphins al minuto 16, con un cabezazo a manos del arquero tras un tiro de esquina.

Después de esa ocasión, el Fermín Naudeau avisó con un tiro libre que salió apenas desviado. Cuando todo indicaba que la primera parte iba a morir sin goles, el Naudeau sufrió una falta en los tres cuartos de cancha.

Néstor Chanis se aproximó para tomar el tiro libre y clavó un golazo para abrir el marcador en la última jugada del primer tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el Naudeau ganaba por la mínima.

El segundo tiempo perteneció de principio a fin a los Dolphins, que con garra y esfuerzo se recuperaron y dieron vuelta el partido. Al minuto 35, Sebastian Froment la clavó en el ángulo con un tiro libre para igualar.

El empate desinfló al Fermín Naudeau y envalentonó a la ISP. En la siguiente jugada, un pase filtrado dejó solo a Claudio Amaro frente al arquero, y con un potente disparo puso a su equipo arriba por 2-1.

El Naudeau intentó retomar control, pero no pudo ejercer presión. Al minuto 45, el recién ingresado Michael Fitzgerald selló la victoria anotando el tercer gol de su equipo. Con el triunfo, la ISP alcanzó cuatro puntos y se colocó en el tercer lugar del grupo.

El siguiente partido fue entre los Spartans del Colegio La Salle y los Gators del Colegio St. Mary.

Desde el pitazo inicial, el primer tiempo perteneció a los Spartans, que con presión alta dominaron el medio campo. A los cinco minutos, Juan Pablo De Yavorsky abrió el marcador con un fuerte disparo.

El resto del primer tiempo fue dominio de La Salle, mientras los Gators solo tuvieron una opción clara al minuto 23 con un disparo desviado.

En la segunda parte hubo más roce que fútbol. Los Spartans jugaron a la contra, aprovechando los espacios que dejaban los Gators, y aunque no ampliaron la ventaja, se llevaron tres puntos de oro para ubicarse en el primer lugar del grupo momentáneamente.

El último duelo Sub-18 fue entre las Águilas del Colegio Javier y los Tigers del Smart Academy.

Los primeros 15 minutos fueron de estudio mutuo, con pocas opciones. La primera clara fue para el Javier, con un remate que pasó por encima del travesaño.

El resto de la primera parte fue de los Tigers, que intentaron tres remates sin gran peligro. El segundo tiempo siguió la misma tónica, hasta que al minuto 44, Kendrick Chung anotó el único tanto para darle a los Tigers su primera victoria.

Sub-14: Victorias ajustadas y empates sin goles

El panorama se empezó a aclarar en la categoría Sub-14 con tres partidos en COS Sports Plaza.

El primero fue triunfo de las Águilas del Colegio Javier por 1-0 sobre el Instituto José Dolores Moscote, gracias al gol de Alec Navarro al minuto 3.

En el segundo partido, los Jaguars del Metropolitan School vencieron 3-2 a los Lions del Colegio Real. Los goles fueron de Juan Martín Leal, Martín Kiuhan y Tarek Waked (3’, 19’ y 35’), mientras que por los Lions marcaron Mauricio Dos Santos (28’) y Juan Ignacio Velásquez (42’).

El último partido Sub-14 fue empate sin goles entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Gators del Colegio St. Mary.

La acción continúa

El fútbol regresa a la Copa Talento este fin de semana, con una cartelera de ocho partidos el sábado y diez el domingoen las categorías Sub-14 y Sub-18, en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.