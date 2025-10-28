Copa Talento Colegial: un cierre con emociones, enseñanzas y momentos para recordar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo, la clausura de la Copa Talento Colegial en sus categorías Sub-14 y Sub-18 tuvo un poco de todo. Hubo goles, victorias agónicas y hasta un final polémico que dejó mucho de qué hablar. La división Sub-14 se definió en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-18 lo hizo en el COS Sports Plaza.

Sub-14 Femenino: El Colegio Real cierra con broche de oro una temporada perfecta

La primera final del día fue un duelo de titanes entre las Lions del Colegio Real y las Fighting Owls de la Academia Interamericana, los dos mejores equipos del torneo. Ambos llegaban con números impresionantes: las Lions habían anotado 30 goles y recibido ninguno, mientras que las Owls habían marcado 23 y permitido solo uno.

Tras un primer tiempo equilibrado, el Colegio Real abrió el marcador en el segundo minuto de reposición con un penal convertido por Isabella Dos Santos. Cuatro minutos después de iniciar el complemento, Analía Velásquez amplió la ventaja con un disparo al poste derecho para sellar el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, las Lions coronaron una temporada de ensueño, dominando de principio a fin.

Sub-14 Masculino: El Colegio de Panamá gana con un gol olímpico en el tiempo extra

La segunda final de la tarde enfrentó a los Eagles de El Colegio de Panamá contra los Spartans del Colegio La Salle. En un final polémico, los Eagles se impusieron 1-0 con un gol olímpico de Benjamín Arrocha en el último minuto del tiempo extra.

Durante el partido, ambos equipos mostraron su solidez defensiva, manteniendo el 0-0 tras el tiempo reglamentario, lo que llevó a un alargue de 15 minutos. En la última jugada, Arrocha cobró un tiro de esquina que rebotó en un defensor de los Spartans —cuyo cuerpo estaba dentro del arco— y el balón terminó picando sobre la línea y saliendo.

Desde las gradas, la jugada generó dudas, pero en cancha, tanto árbitros como jugadores de los Eagles confirmaron que el balón había cruzado la línea. El gol desató la celebración de los Eagles y las protestas del Colegio La Salle.

Poco después, el árbitro decretó el final: El Colegio de Panamá, campeón ante un rival digno y combativo.

Sub-18 Femenino: Las Titans del Instituto Alberto Einstein hacen historia

En la noche, la acción se trasladó al COS Sports Plaza para las finales Sub-18, comenzando con el duelo entre las Titans del Instituto Alberto Einstein y las Lions del Colegio Real.

Las Titans tomaron control del partido temprano gracias a la presión alta. En el minuto 5, Melanie Hamoui abrió el marcador con un remate de media distancia.

A los 21 minutos, María Fernanda Castillo aprovechó un error defensivo para empatar 1-1, pero seis minutos después, Hamoui marcó de nuevo tras un tiro de esquina para devolverle la ventaja al Einstein.

En el segundo tiempo, Hamoui completó su hat-trick con otro golazo al minuto 37, sellando el 3-1 definitivo y el primer título de Copa Talento para las Titans.

Las Lions lucharon hasta el final, pero la defensa del Einstein se mantuvo firme y disciplinada.

Sub-18 Masculino: El Colegio Real levanta su primer trofeo

La última final del día tuvo como protagonistas a los Lions del Colegio Real y a los Green Panthers del Instituto Panamericano (IPA). Con dos goles tempraneros, los Lions vencieron 2-0 para conquistar su primer trofeo de Copa Talento Colegial.

En el minuto 4, Guillermo Amado remató dos veces antes de que Jake Fong aprovechara el rebote para abrir el marcador. Siete minutos después, Andrés Amado marcó un golazo de tiro libre, colocando el balón en el ángulo y ampliando la ventaja.

El Colegio Real jugó el resto del encuentro con inteligencia, defendiendo con orden y apostando al contragolpe.

A pesar de los intentos del IPA, la defensa de los Lions se impuso y aseguró el título.

Reflexión: el verdadero espíritu del deporte colegial

Tras la final masculina Sub-14, se produjo una situación lamentable que empaña el sentido formativo del torneo. El equipo, cuerpo técnico y padres de los Spartans del Colegio La Salle abandonaron las instalaciones sin recibir las medallas de subcampeones, dejando solo a los jugadores nominados a premios individuales.

Torneos como la Copa Talento, especialmente en categorías como Sub-14, son espacios formativos, donde se enseña más que a ganar: se enseña a competir, respetar y crecer. Abandonar ante la adversidad no es el mensaje que debe prevalecer.

24 equipos iniciaron este torneo. Solo dos llegaron a cada final, pero esta clausura no busca premiar solo al campeón, sino reconocer el esfuerzo de todos: jugadores, entrenadores, árbitros, familias, organizadores y patrocinadores.

Seguramente habrá sanciones ejemplares para el colegio y los cuerpos técnicos implicados, pero más allá del castigo, lo importante será que este hecho sirva como momento de reflexión sobre lo que realmente representa y debe representar el deporte colegial.