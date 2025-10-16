Copa Talento: Fighting Owls, Eagles, Lions y Mustangs clasificaron a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los cuartos de final de la Copa Talento Colegial arrancaron con bombos y platillos este miércoles, con una doble jornada de cinco partidos en sus categorías Sub-14 y Sub-18. Tres partidos de la Sub-14 se jugaron en el COS Sports Plaza, mientras que dos de la Sub-18 fueron disputados en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Mustangs vencen al Instituto Rubiano; Eagles logran doble clasificación

El primer duelo de cuartos de final en la categoría Sub-14 fue entre las Mustangs del Panamerican School y el Instituto Rubiano. Las Mustangs se impusieron 2-0, producto de unos últimos diez minutos categóricos, con goles de Valeria Otarola en el minuto 51 y de Jacinta Castro en el 59.

El Panamerican School ahora espera rival entre las Lions del Colegio Real y las Legends de la Academia Hebrea. Ese duelo está programado para el domingo en la tarde.

Luego fue el turno de los Eagles de El Colegio de Panamá y los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena, en búsqueda de convertirse en el primer equipo masculino en meterse en las semifinales. Tras un empate sin goles, la clasificación se definió en la tanda de penales, donde los Eagles triunfaron 5-3.

Dylan Arias, Anthony Sánchez, el arquero Diego Arias, Mauro Ávila y André Miller anotaron los penales de los Eagles. Diego Arias, además, atajó un penal que fue decisivo para clasificar.

El Colegio de Panamá se enfrentará al ganador entre el Instituto Panamericano y el Instituto Rubiano. Ese choque está programado para el sábado en la tarde.

El último cotejo de la división Sub-14 de la noche enfrentó a las Eagles de El Colegio de Panamá y las Dolphins de la International School of Panama. Las Eagles se llevaron la victoria por la mínima.

La autora del único gol del partido fue Rebecca Petit en el minuto 11. El Colegio de Panamá esperará rival entre las ganadoras del clásico entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Brader Raiders, que está programado a jugarse el sábado en la tarde.

Sub-18: Fighting Owls siguen paso firme; Lions sorprenden a Jaguars

El primer encuentro de la velada doble en el Eagles Stadium tuvo a las Fighting Owls de la Academia Interamericana viéndose las caras con las Dolphins de la International School of Panama. Las Fighting Owls siguieron su paso dominante en el certamen, firmando otra valla invicta con un triunfo por 2-0.

Sofía Gamecho en el minuto 23 y Athena Parilli en el minuto 44 anotaron los goles. Ahora la Academia Interamericana esperará por las ganadoras del duelo entre las Legends de la Academia Hebrea y las Lions del Colegio Real.

El otro enfrentamiento Sub-18 de la cartelera fue entre los Lions del Colegio Real y los invictos Jaguars del Metropolitan School. Los Lions sorprendieron a los Jaguars, derrotándolos 3-1.

Guillermo Amado anotó un gol y luego Leonel Ortega marcó un doblete en el minuto 34 y en el sexto minuto de reposición. En semifinales, los Lions enfrentarán al triunfador del choque entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Eagles de El Colegio de Panamá.

El fútbol sigue

Los cuartos de final de la Copa Talento Colegial cerrarán este fin de semana, con jornadas tanto el sábado como el domingo. Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.