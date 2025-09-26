Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado continúa la sexta semana de la Copa Talento Colegial con una cartelera de ocho partidos. Todos los encuentros se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Ocho equipos buscan aproximarse a los cuartos de final

La velada iniciará a las 11:30 a.m. con el duelo Sub-18 entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y el Instituto Fermín Naudeau por el Grupo D.

Los Green Panthers se ubican actualmente como líderes invictos del grupo, con 7 puntos producto de dos victorias y un empate. De ganar, se mantendrán en esa posición.

El Instituto Fermín Naudeau llega a este partido en un triple empate por el cuarto lugar, con tres puntos en tres encuentros y necesitando una victoria para mantenerse en la pelea. Si ganan, subirán momentáneamente al segundo puesto.

El siguiente duelo, programado para la 1:00 p.m., será también por el Grupo D entre los Jaguars del Metropolitan School y el Instituto Rubiano.

Los Jaguars llegan al choque en el segundo lugar, invictos con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Si salen airosos, como mínimo mantendrán su posición y la distancia con el IPA, pero si los Green Panthers pierden más temprano, podrían tomar posesión del primer lugar a falta de un partido.

El Instituto Rubiano llega en un triple empate por el cuarto puesto, con tres puntos en tres partidos. Similar al Naudeau, necesita ganar para seguir soñando. Si pierde, quedará eliminado.

El tercer partido del día está programado para las 2:05 p.m. entre los Gators del Colegio St. Mary y el Instituto José Dolores Moscote por el Grupo B.

Los Gators entran al enfrentamiento con tres puntos en tres partidos, habiendo ganado uno. Necesitan ganar para seguir con oportunidad de clasificar a cuartos. Si consiguen el triunfo, se ubicarán en un triple empate por el segundo puesto.

El Moscote actualmente está en el segundo lugar, con seis puntos en tres partidos, producto de dos victorias y una derrota. Si gana, se pondrá momentáneamente en el primer puesto en solitario.

El último partido de la categoría del día es a las 3:10 p.m. en la rama femenina entre las Coyotes del Oxford International School y el Colegio San Agustín por el Grupo A.

Las Coyotes están empatadas con el San Agustín en el cuarto lugar, producto de dos derrotas en dos partidos para ambos equipos.El equipo que gane el duelo se ubicará momentáneamente en un triple empate por el segundo lugar de un grupo que ya ganó el Instituto Rubiano.

Sub-14: Ocho equipos buscan posicionarse mejor

La jornada Sub-14 abrirá a las 4:15 p.m. con el partido femenino entre las Águilas del Colegio Javier y las Brader Raiders por el Grupo A.

Las Raiders actualmente se encuentran en el cuarto lugar del grupo con un punto en tres partidos. Un empate les basta para asegurar el pase a cuartos de final.

Las Águilas llegan al encuentro en el quinto puesto, sin puntos en tres encuentros. El Colegio Javier necesita ganar para subir al cuarto lugar y avanzar a cuartos de final.

El segundo partido Sub-14 de la jornada será a las 5:20 p.m. en la rama masculina entre los Wolves del Colegio Pureza de María y los Jaguars del Metropolitan School por el Grupo A.

Los Wolves, con un punto a falta de dos partidos y a siete del segundo, ya no tienen chances de clasificar. Jugarán sus últimos dos encuentros por la experiencia y el honor.

Los Jaguars entran a este partido con siete puntos en cuatro juegos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Si ganan este último partido de la fase de grupos, se posicionarían momentáneamente en la cima del grupo y ejercerían presión sobre sus rivales.

El tercer enfrentamiento de la categoría será a las 6:25 p.m. por la rama femenina. El Instituto Rubiano y las Eagles de El Colegio de Panamá se verán las caras en un duelo del Grupo A con ambos ya clasificados a cuartos de final.

El Rubiano está segundo con seis puntos en tres partidos, habiendo ganado dos y perdido uno. Si empata, asegurará el segundo lugar del grupo.

Las Eagles actualmente están a un punto del Rubiano y en el tercer lugar. De ganar, lo superarán en la tabla de posiciones.

El último cotejo Sub-14 del sábado está programado para las 7:30 p.m. entre los Eagles de El Colegio de Panamá y el Instituto José Dolores Moscote en la rama masculina por el Grupo C.

El Moscote está en el segundo lugar del grupo con cinco puntos en cuatro partidos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Necesita ganar para mantener intactas sus chances de clasificar.

Los Eagles se ubican en el primer lugar del grupo con 10 puntos en cuatro juegos, producto de tres victorias y un empate.

Con un empate asegurarán el pase a cuartos de final y con una victoria estarían muy bien posicionados para terminar primeros en el grupo.