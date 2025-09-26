Panamá, 26 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final

    Jaime Heilbron
    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este sábado continúa la sexta semana de la Copa Talento Colegial con una cartelera de ocho partidos. Todos los encuentros se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-18: Ocho equipos buscan aproximarse a los cuartos de final

    La velada iniciará a las 11:30 a.m. con el duelo Sub-18 entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y el Instituto Fermín Naudeau por el Grupo D.

    Los Green Panthers se ubican actualmente como líderes invictos del grupo, con 7 puntos producto de dos victorias y un empate. De ganar, se mantendrán en esa posición.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El Instituto Fermín Naudeau llega a este partido en un triple empate por el cuarto lugar, con tres puntos en tres encuentros y necesitando una victoria para mantenerse en la pelea. Si ganan, subirán momentáneamente al segundo puesto.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El siguiente duelo, programado para la 1:00 p.m., será también por el Grupo D entre los Jaguars del Metropolitan School y el Instituto Rubiano.

    Los Jaguars llegan al choque en el segundo lugar, invictos con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Si salen airosos, como mínimo mantendrán su posición y la distancia con el IPA, pero si los Green Panthers pierden más temprano, podrían tomar posesión del primer lugar a falta de un partido.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El Instituto Rubiano llega en un triple empate por el cuarto puesto, con tres puntos en tres partidos. Similar al Naudeau, necesita ganar para seguir soñando. Si pierde, quedará eliminado.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer partido del día está programado para las 2:05 p.m. entre los Gators del Colegio St. Mary y el Instituto José Dolores Moscote por el Grupo B.

    Los Gators entran al enfrentamiento con tres puntos en tres partidos, habiendo ganado uno. Necesitan ganar para seguir con oportunidad de clasificar a cuartos. Si consiguen el triunfo, se ubicarán en un triple empate por el segundo puesto.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El Moscote actualmente está en el segundo lugar, con seis puntos en tres partidos, producto de dos victorias y una derrota. Si gana, se pondrá momentáneamente en el primer puesto en solitario.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El último partido de la categoría del día es a las 3:10 p.m. en la rama femenina entre las Coyotes del Oxford International School y el Colegio San Agustín por el Grupo A.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Coyotes están empatadas con el San Agustín en el cuarto lugar, producto de dos derrotas en dos partidos para ambos equipos.El equipo que gane el duelo se ubicará momentáneamente en un triple empate por el segundo lugar de un grupo que ya ganó el Instituto Rubiano.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-14: Ocho equipos buscan posicionarse mejor

    La jornada Sub-14 abrirá a las 4:15 p.m. con el partido femenino entre las Águilas del Colegio Javier y las Brader Raiders por el Grupo A.

    Las Raiders actualmente se encuentran en el cuarto lugar del grupo con un punto en tres partidos. Un empate les basta para asegurar el pase a cuartos de final.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Águilas llegan al encuentro en el quinto puesto, sin puntos en tres encuentros. El Colegio Javier necesita ganar para subir al cuarto lugar y avanzar a cuartos de final.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo partido Sub-14 de la jornada será a las 5:20 p.m. en la rama masculina entre los Wolves del Colegio Pureza de María y los Jaguars del Metropolitan School por el Grupo A.

    Los Wolves, con un punto a falta de dos partidos y a siete del segundo, ya no tienen chances de clasificar. Jugarán sus últimos dos encuentros por la experiencia y el honor.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    CTC 270925 CPM U14 MASC

    Los Jaguars entran a este partido con siete puntos en cuatro juegos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Si ganan este último partido de la fase de grupos, se posicionarían momentáneamente en la cima del grupo y ejercerían presión sobre sus rivales.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer enfrentamiento de la categoría será a las 6:25 p.m. por la rama femenina. El Instituto Rubiano y las Eagles de El Colegio de Panamá se verán las caras en un duelo del Grupo A con ambos ya clasificados a cuartos de final.

    El Rubiano está segundo con seis puntos en tres partidos, habiendo ganado dos y perdido uno. Si empata, asegurará el segundo lugar del grupo.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Eagles actualmente están a un punto del Rubiano y en el tercer lugar. De ganar, lo superarán en la tabla de posiciones.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    El último cotejo Sub-14 del sábado está programado para las 7:30 p.m. entre los Eagles de El Colegio de Panamá y el Instituto José Dolores Moscote en la rama masculina por el Grupo C.

    El Moscote está en el segundo lugar del grupo con cinco puntos en cuatro partidos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Necesita ganar para mantener intactas sus chances de clasificar.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Eagles se ubican en el primer lugar del grupo con 10 puntos en cuatro juegos, producto de tres victorias y un empate.

    Copa Talento: Jornada decisiva en Sub-18 y Sub-14 rumbo a cuartos de final
    Cortesía: Atevo Sports.

    Con un empate asegurarán el pase a cuartos de final y con una victoria estarían muy bien posicionados para terminar primeros en el grupo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más