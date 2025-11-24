Copa Talento Kids: Cuartos de final llenos de drama y definición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo se celebraron los cuartos de final de las ramas masculina y femenina de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10. Los ocho partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 femenina: Penales, blanqueadas y victorias apretadas definen semifinalistas

La jornada abrió con un partidazo entre las Grizzlies de la United School of Panama y las Eagles de El Colegio de Panamá, que fue victoria por penales (4-2) para las Grizzlies tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. María Senior y Sofía Villamizar habían anotado para darle una ventaja de 2-0 a la USP, pero un doblete de Ximena Bibiloni casi le da la heroica a El Colegio de Panamá.

En el segundo partido, las Mustangs del Panamerican School vencieron en penales 4-3 a las Dolphins de la International School of Panama tras igualar 0-0.

En el tercer encuentro, las Brader Raiders vencieron 3-1 al Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino. Ana Pinilla, Lucía Villamizar y Camila Zambrano anotaron por las Raiders, mientras que Reyna Villarreal descontó para el CEFI.

El último duelo femenino del día fue triunfo por 2-0 para las Spartans del Colegio La Salle sobre las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Emma Lee y Valentina Vásquez marcaron los goles.

Sub-10 masculina: Goles, penales y victorias por la mínima

El primer choque masculino fue uno de los más entretenidos, con la victoria por 5-3 de los Dolphins de la International School of Panama ante los Eagles de El Colegio de Panamá. Los goles de los Dolphins fueron obra de un autogol, Rodrigo Yagüe, Matías Piqueras y un doblete de Fernando Peregrina, mientras que Matías López, Ethan Miller y Tomás González marcaron los goles de los Eagles.

El segundo enfrentamiento fue victoria por la mínima de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre los Knights de The Oxford School. El único gol fue obra de Federico Alzamora.

En el tercer partido, los Brader Raiders superaron a los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena 4-2 en los penales, tras empatar 0-0.

En el último cotejo de la jornada, los Grizzlies de la United School of Panama vencieron 4-2 a los Jaguars del Metropolitan School. Gabriel Casanova, Rafael Gonsález, Christian White y un autogol marcaron por los Grizzlies; David Jaramillo y Mauricio Pascual anotaron para los Jaguars.

Se vienen las semifinales

Este miércoles 26 de noviembre se celebrarán las semifinales masculinas y femeninas de la categoría Sub-10 de la Copa Talento Kids. La acción iniciará a las 7:00 p.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.