Copa Talento Kids: Definidos los clasificados a octavos y cuartos

14 partidos disputados este domingo terminaron de definir los clasificados a la siguiente fase de la Copa Talento Kids. La jornada entera se celebró en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 masculina: Goleadas y blanqueadas en el cierre de la temporada regular

La velada dominguera abrió con la rama masculina, siendo el primer partido la victoria por 2-0 de los Dolphins de la International School of Panama sobre las Águilas del Colegio Javier. Fernando Peregrina y Rodrigo Yagüe anotaron los goles.

El segundo choque fue entre los Knights de The Oxford School y los Coyotes de la Oxford International, con victoria por 4-0 para los Knights. Thiago Alfaro anotó dos goles, mientras que Daniel Adames y Thiago Urieta aportaron uno cada uno.

El tercer enfrentamiento fue la victoria por 3-1 de los Grizzlies de la United School of Panama sobre los Hawks del Magen David Academy. Rami Chadian marcó dos y Christian White un gol para los Grizzlies, mientras que Ariel Bucholtz anotó para los Hawks.

El cuarto partido fue el triunfo por 8-0 de los Legends de la Academia Hebrea sobre los Mustangs del Panamerican School. Nessim Bassan y Iosef Yedid aportaron dobletes, mientras que Daniel Khafif, Daniel Levy, Joseph Cohav e Isaac Tawachi marcaron un gol cada uno.

En el quinto encuentro, los Eagles de El Colegio de Panamá superaron 4-2 a los Gators del Colegio St. Mary. Jorge López anotó un doblete, mientras que Ethan Miller y Tomás González marcaron un gol cada uno para los Eagles. Enzo Chan y Piero Henríquez anotaron para los Gators.

En el sexto duelo, los Brader Raiders vencieron 2-1 a los Titans del Instituto Alberto Einstein. Luis Gordon y Enzo Giugno metieron los goles de los Raiders, mientras que Jonathan Chitrit anotó para los Titans.

El penúltimo partido masculino de la jornada fue victoria por 3-0 para los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre el Colegio San Agustín. Fernando Roy anotó un doblete y Fernando Sánchez aportó otro gol.

Los Jaguars del Metropolitan School vencieron 5-2 a los Lions del Colegio Real en el último enfrentamiento masculino del día. Rodrigo Romera metió tres goles, mientras que David Vanegas y Juan Higuera marcaron uno cada uno. Diego Díaz y David Villarreal descontaron para los Lions.

Sub-10 femenina: Goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

La jornada de fútbol femenino inició con el triunfo por 2-0 de las Titans del Instituto Alberto Einstein sobre la Escuela Valle Urracá, producto de un gol de Shoshana Malkah y un autogol.

El segundo duelo femenino fue la victoria por la mínima de las Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá con un gol de Analida Díaz.

En el tercer partido, las Eagles de El Colegio de Panamá vencieron al Colegio San Agustín 2-0 con un doblete de Ximena Babiloni.

En el cuarto cotejo, el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino (CEFI) se impuso 4-2 sobre las Lions del Colegio Real. Reyna Villarreal marcó tres goles y Zoe Mina uno para el CEFI, mientras que Milan Santamaría y Emma Castro anotaron para las Lions.

El penúltimo partido fue victoria por 2-1 de las Hawks del Magen David Academy sobre las Dolphins de la International School of Panama. Mia Kahn y Yael Dirnfield anotaron para las Hawks, mientras que Kaia Gokalbhai lo hizo para las Dolphins.

El último enfrentamiento de la velada dominguera fue entre las Grizzlies de la United School of Panama y las Legends de la Academia Hebrea, con victoria por 5-0 para las Grizzlies. María Senior marcó un póker y Safia Villamizar aportó otro gol para la USP.

Arrancan los octavos de final

Este miércoles 19 de noviembre se jugarán los octavos de final de la categoría masculina a partir de las 5:15 p.m. La jornada entera se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.