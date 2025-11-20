Copa Talento Kids: ¡Todo listo para los cuartos de final!

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles se celebraron los octavos de final de la rama masculina de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10, con la disputa de ocho partidos. La fecha entera se jugó en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

La jornada inició con la victoria de los Dolphins del International School of Panama por 4-0 sobre los Mustangs del Panamerican School. Los goles los anotaron Rodrigo Yagüe, Manuel Casas, Lucca Hademan y un autogol.

El segundo partido fue la victoria por 9-0 de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Green Panthers del Instituto Panamericano. Jorge López marcó cinco goles, Gabriel Castillero anotó tres y Matteo Ávila añadió uno.

En el tercer encuentro, los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena vencieron 8-0 a los Hawks del Magen David Academy. Los goles fueron producto de ‘hat tricks’ de Isaac Guevara y Miguel Zambrano, además de las anotaciones de Julián Pinzón y Caleb Moore.

El cuarto choque fue remontada de los Brader Raiders sobre los Spartans del Colegio La Salle, con un marcador final de 3-2. Enzo Giugno abrió el marcador para los Raiders; luego Liam Ábrego y Andrés Gómez le dieron la ventaja a los Spartans, pero Joaquín Dutari y Brandon Liu sellaron la victoria para el Brader.

Con seis goles de Fernando Roy, cinco de Luca De Angelis y anotaciones de Eloy Alfaro, Federico Alzamora y Fernando Sánchez, los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron 14-0 a los Titans del Instituto Alberto Einstein en el quinto enfrentamiento.

En el sexto duelo, los Knights de The Oxford School superaron 2-0 a las Águilas del Colegio Javier. Thiago Alfaro y Alex Monteiro anotaron los goles.

Los Jaguars del Metropolitan School ganaron el séptimo partido por un marcador de 3-0. Los goles fueron un doblete de Emilio Guenon y otro tanto de David Jaramillo.

El último encuentro de la jornada fue el triunfo de los Grizzlies de la United School of Panama sobre los Legends de la Academia Hebrea por 4-1. Rami Chaaban, Lucas Gonsález, Rafa Gonsález y Christian White anotaron por los Grizzlies, mientras que Menahem Khafif descontó para los Legends.

Detalles de los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Talento Kids Sub-10, tanto en la rama masculina como la femenina, se jugarán este domingo 23 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.