Copa Talento: La Salle, ISP y Colegio Javier ganan y aseguran clasificación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial abrió su octava y última semana de la temporada regular con una cartelera de tres partidos en su división Sub-14, que definieron posiciones importantes respecto a la clasificación a los cuartos de final. Todos los partidos se disputaron en el COS Sports Plaza de Metropark.

Colegio La Salle aseguró el primer lugar a falta de un partido

En el primer partido de la velada nocturna, los Spartans del Colegio La Salle se impusieron a los ya eliminados Brader Raiders por la mínima. El autor del único gol fue Mike Moreno en el minuto 24 del partido.

Con la victoria, los Spartans alcanzaron una marca perfecta de 12 puntos en cuatro partidos, asegurando el primer lugar del grupo a falta de un partido. Este próximo sábado buscarán cerrar la fase de grupos con cinco victorias consecutivas.

ISP logró clasificación y primer lugar con triunfo categórico

El segundo encuentro era, en principio, el más interesante de la noche, con tanto los Dolphins de la International School of Panama como el Colegio San Agustín aún teniendo algo en juego. Los Dolphins iban por la clasificación y el primer lugar, mientras que el San Agustín necesitaba golear para avanzar.

Los Dolphins ganaron de forma contundente por 3-0, con goles de Pedro Falasca en el primer minuto, Eli Hester en el minuto 13 y José Herrera en el minuto 15. El triunfo significó la clasificación y la captura del primer lugar del grupo.

Colegio Javier cierra fase de grupos de forma invicta

La jornada cerró con el choque entre las Águilas del Colegio Javier y los Coyotes del Oxford International School.Ya clasificados, las Águilas necesitaban ganar por cinco goles o más para llevarse el segundo lugar del grupo.

Las Águilas ganaron 2-0, con goles de Piero Rotandaro en el minuto ocho y Alec Navarro en el minuto 22. Con el triunfo, el Colegio Javier cerró la fase de grupos con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate.

Equipos clasificados a cuartos de final

A falta de tan solo dos fechas, el panorama de clasificación en la categoría Sub-14 ya está casi definido. A continuación, los clasificados a cuartos de final:

Grupo B: International School of Panama e Instituto Justo Arosemena

Grupo C: El Colegio de Panamá y el Colegio Javier

Grupo D: Colegio La Salle e Instituto Panamericano

La acción volverá en la Copa Talento Colegial con dos jornadas definitorias desde el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.