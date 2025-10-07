Panamá, 07 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Copa Talento: La Salle, ISP y Colegio Javier van el primer lugar; San Agustín por la hazaña

    Jaime Heilbron
    El Colegio La Salle, el Colegio San Agustín, la ISP y el Colegio Javier van por la clasificación en la categoría Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles, en el inicio de la octava y última semana de la temporada regular, el COS Sports Plaza será el escenario de una velada crucial en la división Sub-14 de la Copa Talento Colegial. Cuatro equipos aún en carrera buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen.

    La Salle buscará el primer lugar ante Brader

    A primera hora, los Spartans del Colegio La Salle se enfrentarán a los Brader Raiders por el Grupo D.

    Con cuatro puntos en cuatro partidos, los Raiders ya están eliminados, pero buscarán cerrar su participación dejando una buena impresión.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Spartans, en cambio, llegan en una posición inmejorable. Con nueve puntos en tres partidos, ya están clasificados a cuartos junto al Instituto Panamericano (IPA). De ganar, asegurarán el primer lugar del grupo con un partido pendiente.

    Cortesía: Atevo Sports.

    San Agustín e ISP batallarán por el segundo cupo a cuartos de final

    El segundo choque de la cartelera será por el Grupo B, entre los Dolphins de la International School of Panama (ISP) y el Colegio San Agustín. En este grupo, el Instituto Justo Arosemena (IJA) ya tiene asegurado su pase.

    Con 10 puntos en cuatro partidos, a los Dolphins les basta un empate para clasificar, y con una victoria asegurarían el liderato.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El Colegio San Agustín, por su parte, necesita una hazaña: con siete puntos en cuatro juegos, deberá ganar por cuatro goles o más para arrebatarle el segundo lugar a la ISP.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Colegio Javier al acecho del primer puesto

    El último enfrentamiento de la velada será entre los Coyotes del Oxford International School y las Águilas del Colegio Javier por el Grupo C.

    Los Coyotes, con dos puntos en tres partidos, ya no tienen posibilidades de avanzar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Águilas, en cambio, ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, buscarán capturar el primer lugar del grupo: si ganan por una diferencia de cinco goles o más, superarán a los Eagles de El Colegio de Panamá.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Clasificados a cuartos de final hasta la fecha

    Con el inicio de la última semana de la Copa Talento Colegial, los equipos que ya han asegurado su presencia en los cuartos de final son:

    • Grupo B: Instituto Justo Arosemena

    • Grupo C: El Colegio de Panamá y Colegio Javier

    • Grupo D: Instituto Panamericano y Colegio La Salle

    Detalles de la jornada

    La jornada de este miércoles, correspondiente a la categoría Sub-14, se disputará en su totalidad en el COS Sports Plaza bajo el siguiente cronograma:

    • Colegio Brader vs. Colegio La Salle – 7:15 p.m.

    • Colegio San Agustín vs. International School of Panama – 8:15 p.m.

    • Oxford International School vs. Colegio Javier – 9:15 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


