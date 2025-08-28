Panamá, 28 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14

    Jaime Heilbron
    El Colegio San Agustín (izq.) y el Colegio St. Mary (der.) cosecharon victorias importantes en la cuarta fecha de la Copa Talento Colegial Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    La segunda semana de la Copa Talento Colegial inició este miércoles con una triple cartelera de partidos de la división Sub-14 masculina. Los tres enfrentamientos se celebraron en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Dos goles en un minuto dan debut triunfal al Colegio San Agustín

    El primer encuentro de la triple jornada lo disputaron el Colegio San Agustín y los Titans del Instituto Alberto Einstein. Este fue el debut de ambos equipos en el torneo de este año.

    El primer tiempo fue de un ir y venir constante, sin un claro dominador. El San Agustín inició mejor, tomando la iniciativa desde el principio, pero sin lograr llegar con claridad.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    Poco a poco se fue quedando y los Titans aprovecharon durante los últimos 10 minutos de la primera parte para establecer su juego, intentando con remates de afuera, pero con poco peligro.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    En el complemento, el San Agustín inició con todo y solo necesitó dos jugadas en menos de un minuto para quedarse con el partido. Juan David Rodríguez abrió el marcador con un fuerte remate de derecha al minuto 28.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    En la siguiente jugada, el Instituto Alberto Einstein perdió el balón sacando del medio y el San Agustín aprovechó para salir de contragolpe. Christian Valencia selló la victoria, anotando el segundo gol cuando aún celebraban el primero.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    El resto del partido, el San Agustín se dedicó a guardar energías y controlar los tiempos. En la última jugada casi marca el tercero con un remate que pegó en el travesaño.

    Gators suman de a tres con triunfo ante Grizzlies

    El segundo partido de la jornada fue el duelo entre los debutantes Grizzlies del United School of Panama y los Gators del Colegio St. Mary. El encuentro terminó con triunfo de los Gators por 2-0.

    El primer tiempo no pudo haber tenido un mejor comienzo para los Gators. El St. Mary inició imponiendo su juego con presión alta desde el principio.

    La presión pagó temprano cuando Ethan Miranda abrió el marcador al minuto 2 con un remate al segundo palo. El resto del primer tiempo, los Gators mantuvieron posesión de la pelota, pero no lograron aumentar la ventaja.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    La segunda mitad perteneció de principio a fin a los Gators, que fueron arrinconando a los Grizzlies en su área y el gol estaba por caer.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo tanto llegó al minuto 31, cuando Jorge Rodríguez conectó de cabeza tras un tiro de esquina. Los Gators siguieron ejerciendo presión y, a dos minutos del final, Emilio Rodríguez selló la victoria con un remate desde afuera para el 3-0 definitivo.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    Mustangs y Dolphins empataron sin goles

    El último enfrentamiento lo disputaron los Mustangs del Panamerican School y los Dolphins de la International School of Panama. Fue un empate 0-0.

    El primer tiempo fueron 25 minutos de estudio mutuo. Los Mustangs intentaron tener la pelota, pero llegaron con poca claridad. Los Dolphins apostaron al contragolpe, sin lograr espacios. La única jugada de peligro fue un remate de Ramiro Rivera desde fuera del área que pegó en el travesaño.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    La segunda parte fue dominada por el Panamerican School, que logró imponer su estilo. Lo único que le faltó fue contundencia al rematar.

    El primer aviso llegó al minuto 29 con un remate tras un tiro de esquina que controló el arquero rival. Dos minutos después, el portero de los Dolphins volvió a salvar a su equipo.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    Al minuto 36, un nuevo disparo se estrelló en el palo tras un desvío. Dos minutos más tarde, un tiro libre salió desviado por poco.

    Eventualmente, el tiempo se acabó y el gol nunca llegó. Pese al esfuerzo ofensivo de los Mustangs, el resultado final fue 0-0.

    Copa Talento: San Agustín y St. Mary suman de a tres en Sub-14
    Cortesía: Atevo Sports.

    La acción continúa

    La Copa Talento volverá con todo este fin de semana con dos sesiones: una el sábado y otra el domingo, en ambas categorías Sub-14 y Sub-18 y en las ramas masculina y femenina. El sábado se jugarán ocho partidos y el domingo serán diez, todos en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


