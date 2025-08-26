Panamá, 26 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Copa Talento Sub-14: triple jornada con debuts y aspiraciones altas

    Jaime Heilbron
    Los Panamerican Mustangs (izq.) y los St. Mary Gators (der.) buscarán mantener sus invictos en una triple jornada en el COS Sports Plaza. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inicia la segunda semana de la Copa Talento Colegial con una triple jornada de la categoría Sub-14. Todos los partidos se celebrarán en el COS Sports Plaza de Metropark.

    San Agustín vs. Titans: duelo para arrancar con fuerza

    El primer enfrentamiento será entre el Colegio San Agustín y los Titans del Instituto Alberto Einstein, ambos integrantes del Grupo B, liderado temporalmente por el Panamerican School tras su victoria 3-2 sobre el Instituto Fermín Nadeau el sábado pasado.

    Los Titans buscan su primer trofeo en la historia de Copa Talento, mientras que el San Agustín ya fue campeón Sub-14 en 2013. Es uno de los únicos dos colegios que han conquistado la categoría, junto a la Academia Interamericana, actual bicampeón defensor.

    United School de Panamá: debut histórico ante St. Mary

    Todas las miradas estarán en el segundo partido de la jornada. El Colegio St. Mary, que debutó con un empate 1-1 ante los Brader Raiders, buscará sumar su primera victoria.

    Su rival serán los Grizzlies del United School of Panama, que vivirán una noche histórica al debutar en la categoría Sub-14. Los Grizzlies intentarán estrenar su participación con un triunfo que los coloque en los primeros puestos del grupo.

    Panamerican vs. ISP: choque con aspiraciones altas

    El tercer y último partido enfrentará a los Mustangs del Panamerican School contra los Dolphins de la International School of Panama (ISP), en un duelo que promete emociones.

    Los Mustangs llegan tras ganar 3-2 al Instituto Fermín Nadeau, mientras que los Dolphins debutan con la ilusión de llegar lejos en el torneo.

    De ganar el Panamerican, sería el único equipo del Grupo B con dos victorias, tomando ventaja temprana. Si lo hace ISP, firmaría un debut soñado que los metería de inmediato en la conversación por el liderato.

    Detalles de la jornada


    • Colegio San Agustín vs. Instituto Alberto Einstein – 7:15 p.m.

    • United School of Panama vs. Colegio St. Mary – 8:15 p.m.

    • Panamerican School vs. International School of Panama – 9:15 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


