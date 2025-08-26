Copa Talento Sub-14: triple jornada con debuts y aspiraciones altas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles inicia la segunda semana de la Copa Talento Colegial con una triple jornada de la categoría Sub-14. Todos los partidos se celebrarán en el COS Sports Plaza de Metropark.

San Agustín vs. Titans: duelo para arrancar con fuerza

El primer enfrentamiento será entre el Colegio San Agustín y los Titans del Instituto Alberto Einstein, ambos integrantes del Grupo B, liderado temporalmente por el Panamerican School tras su victoria 3-2 sobre el Instituto Fermín Nadeau el sábado pasado.

Los Titans buscan su primer trofeo en la historia de Copa Talento, mientras que el San Agustín ya fue campeón Sub-14 en 2013. Es uno de los únicos dos colegios que han conquistado la categoría, junto a la Academia Interamericana, actual bicampeón defensor.

United School de Panamá: debut histórico ante St. Mary

Todas las miradas estarán en el segundo partido de la jornada. El Colegio St. Mary, que debutó con un empate 1-1 ante los Brader Raiders, buscará sumar su primera victoria.

Su rival serán los Grizzlies del United School of Panama, que vivirán una noche histórica al debutar en la categoría Sub-14. Los Grizzlies intentarán estrenar su participación con un triunfo que los coloque en los primeros puestos del grupo.

Panamerican vs. ISP: choque con aspiraciones altas

El tercer y último partido enfrentará a los Mustangs del Panamerican School contra los Dolphins de la International School of Panama (ISP), en un duelo que promete emociones.

Los Mustangs llegan tras ganar 3-2 al Instituto Fermín Nadeau, mientras que los Dolphins debutan con la ilusión de llegar lejos en el torneo.

De ganar el Panamerican, sería el único equipo del Grupo B con dos victorias, tomando ventaja temprana. Si lo hace ISP, firmaría un debut soñado que los metería de inmediato en la conversación por el liderato.

Detalles de la jornada





Colegio San Agustín vs. Instituto Alberto Einstein – 7:15 p.m.

United School of Panama vs. Colegio St. Mary – 8:15 p.m.

Panamerican School vs. International School of Panama – 9:15 p.m.