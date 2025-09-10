Copa Talento U14: El Moscote y el Saint Mary aspiran por el primer lugar de sus grupos en el torneo masculino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tercera semana de la Copa Talento U14 dejó emociones fuertes tanto en la rama masculina como en la femenina, con partidos que empiezan a definir el rumbo de cada grupo y que muestran el crecimiento competitivo del torneo.

Masculino: El Moscote celebra y los Gators consiguen el empate

En el Grupo C, el Instituto José Dolores Moscote (JDM) sumó una victoria clave al vencer 1-0 a los Hawks del Magen David Academy (MDA) con gol de Adaph De Los Ríos apenas al minuto 7. Este triunfo le permite al Moscote mantenerse en la pelea en una zona donde los Eagles del El Colegio de Panamá marca el paso con siete unidades.

Por otro lado, en el Grupo D, los Legends de la Academia Hebrea de Panamá (AHP) y los Gators del Colegio Saint Mary (CSM) protagonizaron un intenso empate 1-1.

Hilel Penzak adelantó a los Legends, pero Diego Barría igualó para los Gators en la segunda parte. El duelo fue de alta tensión, con cuatro expulsados en total, lo que refleja lo disputado que está el grupo, donde IPA lidera con seis puntos y CSM se mantiene expectante con cinco.

Femenino: festival de las Fighting Owls

En el Grupo B, las Mustangs del Panamerican School (PAS) y las Dolphins del International School of Panamá (ISP) firmaron un 0-0 que deja todo abierto en la zona. Ambas instituciones siguen sumando en un grupo donde la paridad es evidente y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Mientras tanto, las Fighting Owls de la Academia Internacional de Panamá (AIP) mostraron todo su poder ofensivo con una goleada 5-0 sobre las Legends de la Academia Hebrea de Panamá (AHP). Natalia Parada brilló con un doblete, acompañada por los tantos de Elaine Brin y Alexandra Moscoso, quien también aportó dos goles. Con este resultado, las Owls alcanzan a las Mustangs en la cima de su grupo con cuatro puntos.

Lo que viene

Tras una semana de duelos vibrantes, la Copa Talento U14 volverá a escena este sábado a partir de las 4:15 de la tarde en el Eagle Stadium, con cuatro partidos programados. La actividad continuará el domingo con seis compromisos que prometen mantener la emoción y la intensidad en ambos torneos.